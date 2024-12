Biệt thự nghìn tỷ nữ sĩ Quỳnh Dao ở ẩn trước khi qua đời

Trước khi qua đời, nữ sĩ Quỳnh Dao sống trong căn biệt thự 7 tầng có diện tích khoảng 660m2, bên ngoài lát tường gạch đỏ, bên trong là hòn non bộ, hồ cá và nhiều cây cảnh ở Đài Loan. Mới đây, thông tin nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi khiến công chúng bàng hoàng. Ảnh: Sina Nững năm gần đây, nữ sĩ Quỳnh Dao sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội. Mẹ đẻ của tác phẩm Hoàn Châu Cách Cách sống trong một căn biệt thự 7 tầng tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Sina Biệt thự của nữ sĩ Quỳnh Dao có diện tích khoảng 660m2, bên ngoài lát tường gạch đỏ, bên trong là hòn non bộ, hồ cá và nhiều cây cảnh. Ảnh: Sohu Nhiều người ước tính, căn biệt thự có giá trị lên tới 2.000 tỷ. Ảnh: Sohu Có một khoảng thời gian, nữ sĩ Quỳnh Dao sửa lại khu nhà, lắp đặt thêm thang máy và mở cửa để mọi người có thể đến tham quan. Ảnh: Sohu Căn biệt thự đắt tiền này từng là tổ ấm của bà và người chồng quá cố - ông Bình Hâm Đào. Vì vậy, với Quỳnh Dao, nơi đây còn mang nhiều ý nghĩa hơn là một ngôi nhà. Ảnh: Sohu Khu vườn có tiểu cảnh, hòn non bộ và nhiều cây xanh. Ảnh: Sohu Hồ cá trong khuôn viên dinh thự. Ảnh: Sohu Nữ sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng khắp châu Á vì những tác phẩm văn chương ái tình diễm lệ, nhiều tác phẩm từng được chuyển thể thành phim truyền hình như Hoàn Châu Cách Cách, Mùa Thu Lá Bay, Dòng Sông Ly Biệt, Xóm Vắng,... Ảnh: Next Apple Trước khi ra đi, nữ sĩ Quỳnh Dao để lại thư tuyệt mệnh. Nội dung bức di thư của Quỳnh Dao ngay lập tức làm chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sohu