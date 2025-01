Biết gì về HMPV - virus đang lây ở Trung Quốc?

Virus HMPV - loại virus đang lây ở Trung Quốc có triệu chứng ra sao và nguy hiểm thế nào? Trung Quốc đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm một loại virus đường hô hấp, dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện và phải áp dụng biện pháp khẩn cấp, làm dấy sự lo ngại của người dân về một đợt bùng phát dịch bệnh mới, theo tờ Independent. Loại virus này được xác định là virus metapneumo ở người (HMPV). Trung Quốc đã ghi nhận số ca bệnh tăng vọt tại các tỉnh phía Bắc trong mùa đông năm nay, đặc biệt ở trẻ em. Đợt bùng phát này xảy ra 5 năm sau khi thế giới lần đầu tiên nhận được cảnh báo về sự xuất hiện của một loại coronavirus ở Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó bùng phát thành đại dịch toàn cầu với bảy triệu ca tử vong. Các cơ quan y tế Trung Quốc đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để giám sát và kiểm soát sự lây lan. Tuy nhiên, Bắc Kinh lưu ý mọi người không nên quá lo sợ, cho biết đây chỉ là các bệnh thường niên vào mùa đông. “Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường đạt đỉnh vào mùa đông. Các căn bệnh này có xu hướng nhẹ hơn và lây lan trên quy mô nhỏ hơn so với năm trước” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói hôm 3-1. Người dân đeo khẩu trang đi bộ qua một nhà ga ở Hong Kong (Trung Quốc) khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Ảnh: GETTY IMAGES HMPV là gì? Virus metapneumo ở người (HMPV) là một loại virus đường hô hấp gây ra các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường và cúm. Mặc dù bệnh thường nhẹ, nhưng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Loại virus này không mới nhưng gần đây được chú ý do sự gia tăng các ca nhiễm, đặc biệt ở trẻ em dưới 14 tuổi tại miền Bắc Trung Quốc. Được xác định lần đầu tiên vào năm 2001, HMPV là một loại virus có bộ gen là RNA sợi đơn, lây lan qua các giọt bắn đường hô hấp hoặc tiếp xúc với bề mặt bị nhiễm. Các ca nhiễm HMPV đã được ghi nhận trước đó tại nhiều quốc gia. Các triệu chứng phổ biến của virus này bao gồm ho, sốt, nghẹt mũi và mệt mỏi, với thời gian ủ bệnh từ 3 đến 6 ngày. Không giống như Covid-19, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus đặc hiệu cho HMPV; việc điều trị chủ yếu tập trung vào kiểm soát các triệu chứng. Sự gia tăng ca nhiễm HMPV tại Trung Quốc Biết gì về HMPV: Virus đang lây ở Trung Quốc? Số ca nhiễm HMPV tăng đột biến xảy ra trong thời điểm thời tiết lạnh hơn và các hoạt động trong nhà gia tăng – những điều kiện thường thúc đẩy sự lây lan của các virus đường hô hấp. Các quan chức y tế nhấn mạnh rằng sự gia tăng này phù hợp với xu hướng theo mùa. Cơ quan Quản lý Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc gần đây đã báo cáo sự gia tăng các ca nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm cả HMPV, trong mùa đông. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa coi đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng sự gia tăng số ca bệnh đã khiến chính quyền Trung Quốc tăng cường hệ thống giám sát. Một chương trình thí điểm đã được triển khai nhằm theo dõi các ca viêm phổi không rõ nguyên nhân, đảm bảo rằng các phòng thí nghiệm và cơ quan y tế báo cáo cũng như xử lý các trường hợp nhiễm bệnh hiệu quả hơn. HMPV có thể lây lan sang các quốc gia, vùng lãnh thổ khác không? Hong Kong đã báo cáo một vài trường hợp nhiễm HMPV. Campuchia và Đài Loan đang theo dõi sát tình hình. Bộ Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm Campuchia đã đưa ra cảnh báo về HMPV, nhấn mạnh sự tương đồng của virus này với Covid-19 và cúm mùa. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan cho biết virus này gây rủi ro cao hơn cho trẻ em, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Tại Ấn Độ, các quan chức y tế nói rằng người dân không cần hoảng sợ, vì HMPV “giống như bất kỳ loại virus đường hô hấp nào khác”. “Hiện có một số thông tin xoay quanh về đợt bùng phát virus Metapneumo ở Trung Quốc. Tôi xin làm rõ điều này. Metapneumovirus giống như các loại virus đường hô hấp khác gây cảm lạnh thông thường, và ở người già hoặc trẻ nhỏ, nó có thể gây ra các triệu chứng giống cúm” - ông Atul Goel, quan chức thuộc Tổng cục Dịch vụ Y tế (DGHS) Ấn Độ, phát biểu theo truyền thông địa phương. Trấn an người dân và du khách, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói: “Tôi có thể đảm bảo rằng chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến sức khỏe của công dân Trung Quốc và người nước ngoài đến Trung Quốc”. “Đi lại ở Trung Quốc vẫn an toàn” - bà Mao nói thêm.