Biển người chen lấn ngắm Angelababy ngoài đời thật

Không chỉ nhận được lời khen ngợi về thái độ, sắc vóc, phong cách của nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng thu hút sự quan tâm lớn. Không ít bình luận khen ngợi vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh có nhan sắc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Gương mặt sắc sảo, vóc dáng thon thả là mơ ước của nhiều cô gái. So với hình ảnh thực tế từ điện thoại của fan và ảnh do phòng làm việc đăng tải, cư dân mạng cho rằng không có nhiều sự khác biệt.

“Ngoài đời cô ấy rất đẹp. Tình trạng da cũng tốt nữa. Xứng đáng đại mỹ nhân”, “Đông như lễ hội, còn ai bảo cô ấy hết thời không”… khán giả để lại bình luận khi chứng kiến đám đông chào mừng Angelababy.

Vốn không được đánh giá cao về diễn xuất, tên tuổi của Angelababy không suy giảm bởi nhan sắc nổi bật. Nữ diễn viên chăm chỉ tham gia sự kiện, gameshow, chụp bìa tạp chí. Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy góp mặt trong Trần Duyên và Mộ Sắc Tâm Ước nhưng không tạo được tiếng vang.