Biển ngũ quý 9 giá 300 triệu đồng được gắn sang Honda Cub C125 ở Hà Nội

Anh Hiếu cho biết, trước đó chiếc xe này từng có người trả giá lên đến hơn 300 triệu đồng, cao gấp 16 lần so với giá mua mới của xe. Nhưng anh Hiếu không bán và quyết định giữ lại để sử dụng vì rất thích biển số siêu hiếm này. Vì vậy, khi biển ngũ quý 9 chuyển sang chiếc xe "cực hot" là Honda Cub C125, khiến giá trị của xe được đội lên đáng kể.

Honda Cub C125 màu đen nhám của anh Hiếu. Ảnh: NVCC

“Biển xe 50cc chuyển sang xe 125cc đã được định danh chính chủ tên của tôi. Nếu sau này biển số được thay đổi theo định dạng mới, không còn 1 chữ, 1 số mà đổi thành 2 chữ cái thì giá trị chiếc xe này sẽ là 'Độc nhất vô nhị'”, anh Hiếu chia sẻ.