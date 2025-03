Biên kịch bí ẩn nhất Hàn Quốc đứng sau 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Phim truyền hình Hàn Quốc "When Life Gives You Tangerines" (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) hiện đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, không chỉ bởi nội dung nhẹ nhàng, sâu sắc, mà còn nhờ những tình tiết cảm động, hài hước đầy nhân văn. Khán giả liên tục chia sẻ cảm xúc và dành lời khen ngợi cho bộ phim, gọi đây là một trong những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất năm 2025.

Thế nhưng, đằng sau thành công vang dội này lại là một nhân vật vô cùng bí ẩn: nữ biên kịch Lim Sang Choon – người đứng sau kịch bản "When Life Gives You Tangerines", đồng thời là “mẹ đẻ” của những bộ phim đình đám trước đó như "When the Camellia Blooms" và "Fight for My Way".

Lim Sang Choon, biên kịch của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" được cho là biên kịch bí ẩn nhất Hàn Quốc khi chưa từng lộ diện trước công chúng.

Điều khiến Lim Sang Choon trở nên đặc biệt trong giới biên kịch là sự kín tiếng gần như tuyệt đối. Dù sở hữu nhiều kịch bản được yêu thích và giành hàng loạt giải thưởng, cô chưa từng xuất hiện trước công chúng. Trong lễ trao giải Baeksang Arts Awards, khi "When the Camellia Blooms" giành chiến thắng ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn Cha Yeong Hoon đã lên nhận giải thay cô.

Tìm kiếm hình ảnh hay thông tin cá nhân của Lim Sang Choon trên mạng là một việc bất khả thi. Tất cả những gì công chúng biết về cô chỉ là: Lim Sang Choon là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, theo tiết lộ trong buổi họp báo "Fight for My Way" năm 2017. Cô từng tuyên bố rằng, nếu danh tính của mình bị lộ, cô sẽ từ bỏ tên thật để viết dưới bút danh khác.

Trước khi trở thành biên kịch chuyên nghiệp, Lim Sang Choon từng làm việc văn phòng. Niềm cảm hứng đến với cô từ chính sự hạnh phúc của mọi người khi xem phim truyền hình – điều đã thôi thúc cô thử sức với nghiệp viết.

"Fight for My Way" từng gây sốt một thời.

Năm 2013, cô tham gia Cuộc thi Kịch bản phim truyền hình lần thứ 5 có tên Đi tìm Ngôi sao băng giữa sa mạc. Lúc ấy, cô thậm chí không biết định dạng tiêu chuẩn để trình bày một kịch bản ra sao. Nhưng sự “không biết” đó lại trở thành điểm mạnh của cô: giúp Lim Sang Choon tự do thể hiện giọng văn riêng, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu. Từ đó, cô lọt vào vòng chung kết và từng bước khẳng định chỗ đứng trong ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc.

When the Camellia Blooms

"When Life Gives You Tangerines" đang là hiện tượng truyền hình mới của Hàn Quốc, chiếm trọn cảm tình của khán giả với câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bên cạnh nội dung tinh tế, bộ phim còn ghi dấu ấn bởi diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên, đặc biệt là bộ đôi IU và Park Bo Gum.

Phim lấy bối cảnh đảo Jeju những năm 1950, xoay quanh cuộc sống của Ae Sun – một cô gái tràn đầy khát vọng và Gwan Sik – chàng trai chân thành, điềm đạm. Giữa khung cảnh bình yên của những vườn quýt, một chuyện tình vừa ngọt ngào, vừa day dứt được dệt nên, mang theo nhiều lớp ý nghĩa về tình yêu, sự hy sinh, và những khát vọng vượt khỏi giới hạn thời đại.

IU – nữ diễn viên, ca sĩ được yêu mến hàng đầu Hàn Quốc – thể hiện vai Ae Sun với tất cả sự mềm mại và chiều sâu cảm xúc. Những phân cảnh khóc của cô khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào. Cô không chỉ đóng tròn vai, mà dường như đã sống cùng nhân vật – một người phụ nữ vừa mong manh, vừa kiên cường, luôn khát khao vượt thoát khỏi số phận.

Bên cạnh IU, Park Bo Gum chứng minh sự trưởng thành vượt bậc trong diễn xuất khi đảm nhận vai Gwan Sik – người đàn ông trầm lặng, luôn ở bên Ae Sun một cách âm thầm nhưng mãnh liệt. Anh không cần quá nhiều lời thoại hay biểu cảm kịch tính, nhưng ánh mắt và cử chỉ của nhân vật vẫn đủ sức lay động trái tim người xem. Sự kết hợp giữa IU và Park Bo Gum được đánh giá là "bùng nổ phản ứng hóa học", mang đến những khoảnh khắc điện ảnh khó quên.