Biển Đông sắp đón bão mới, khả năng cao tương tác với không khí lạnh

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022. Dự báo tổng lượng mưa tháng 11 ở Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15-30%, khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 70% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong chiều nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tan dần.

Do tác động của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và gió Đông nên hôm nay và ngày mai, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to.

Nguyễn Hoài