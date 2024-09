Biến chứng sau khi peel da và hiểm họa vì tự làm đẹp tại nhà

Nhiều trường hợp đến khám tại các bệnh viện ở TPHCM do gặp các biến chứng sau khi dùng thuốc peel da không rõ thành phần, nguồn gốc trên mạng. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng cả vùng mặt và mắt sưng nề, rỉ dịch vàng, ngứa và đau rát sau khi peel da. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Nhiều trường hợp tai biến sau peel da Thời gian qua, Bệnh viện Da Liễu TPHCM tiếp nhận nhiều trường hợp tai biến sau peel da (phương pháp tẩy tế bào da chết bằng hình thức lột, bóc những tế bào da chết, bị lão hóa) do bệnh nhân tự mua các sản phẩm peel không rõ hoạt chất như thuốc rượu, kem sâm. Khi bôi trên da mặt, bệnh nhân gặp tình trạng da đỏ, sưng nề, xuất hiện nhiều mụn nước, bóng nước, bỏng da... Bệnh nhân phải điều trị tích cực bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và những phương pháp thẩm mỹ phục hồi, làn da mới có thể trở về gần như bình thường. Mới đây, bệnh nhân nữ D.B.T.L (28 tuổi, huyện Củ Chi, TPHCM) đến khám trong tình trạng vùng mặt và mắt sưng nề, rỉ dịch vàng, ngứa, đau rát. Bệnh nhân cho biết, mặt có tàn nhang, đốm nâu. Khi xem quảng cáo trên mạng xã hội, đặt mua sản phẩm tái tạo da gồm tinh chất tái tạo da và bột rửa mặt được quảng cáo có tác dụng xóa sạch các vết nám, tàn nhang, da không đều màu. Sau 3 ngày sử dụng liên tiếp, da mặt bệnh nhân sưng lên, nóng, đỏ, rát, ngứa, đau, đóng mài, chảy dịch, 2 mắt sưng híp không nhìn thấy được. Nhận thấy tình trạng của bệnh nhân có dấu hiệu viêm da tiếp xúc dị ứng kèm theo tình trạng bội nhiễm thêm vi khuẩn, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu TPHCM chỉ định bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Sau điều trị khoảng 1 tuần, sang thương da giảm phù nề, giảm đỏ, các mụn mủ khô dần bong vảy, bệnh nhân được xuất viện. ThS.BS Lê Thảo Hiền - Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM - cho hay, nguyên nhân chính gây viêm da nhiễm trùng sưng nề ở bệnh nhân này là do sử dụng sản phẩm peel da với thành phần không rõ ràng về hoạt chất và nồng độ gây lột da mức độ nặng. Khi lột mạnh khiến cho các lớp da nông lẫn da sâu bị bong tróc, kích thích phản ứng viêm gây đỏ và sưng nề mặt. Hơn nữa, các vi khuẩn có hại xâm nhập vào da gây nhiễm trùng. Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cũng tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp gặp các biến chứng sau khi dùng thuốc peel da, kem lột mụn không rõ thành phần, nguồn gốc trên mạng. Bị mụn trứng cá khắp mặt, chị P.V.H (22 tuổi, TPHCM) tự peel da tại nhà, sau đó, bị kích ứng và mặt sưng phù, các nốt mụn viêm tấy. Bác sĩ chẩn đoán chị H bị viêm da, bội nhiễm trên nền da mụn trứng cá nặng do rối loạn nội tiết tố và chăm sóc da không đúng cách. Hơn nữa, bệnh nhân này còn bị kích ứng do sử dụng hóa chất peel da có nồng độ axit quá cao, da nhiều nốt sẹo thâm, sẹo lõm nhẹ. Da một người bệnh nổi mụn trứng cá mủ, mỏng, kích ứng sau khi peel da tại nhà. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Thủ thuật peel phụ thuộc vào tình trạng, tính chất của da ThS.BS Lê Thảo Hiền cho hay, peel da hay còn gọi là lột da bằng hóa chất nhằm mục đích như tẩy tế bào chết, điều trị các bệnh lý về da hoặc vấn đề thẩm mỹ của da như mụn trứng cá, thâm mụn, sẹo mụn, lỗ chân lông to, sạm da, tẩy tế bào chết… Thủ thuật peel phụ thuộc vào tình trạng da, tính chất của da để lựa chọn hoạt chất và nồng độ phù hợp. Nếu người dân chủ quan tự peel ở nhà cũng như sử dụng không đúng hoạt chất và nồng độ có thể dẫn đến tổn thương trên da, gây bong tróc, mụn nước, bóng nước. Nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Nếu không đến bệnh viện kịp thời, người bệnh có thể bị để lại sẹo và khó phục hồi lại làn da ban đầu. Trường hợp peel với mục đích tẩy tế bào chết với các sản phẩm peel nồng độ thấp và có dán nhãn được peel tại nhà, người dân có thể làm tại nhà. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi peel như: Nếu peel vùng mặt thì cần nằm đầu cao 15-30 độ, bọc tóc gọn gàng, tẩy trang và rửa mặt sạch, che mắt hoặc nhắm mắt khi peel. Khi peel cần bôi hoạt chất đều tay, tránh bôi lặp lại quá nhiều lần hoặc bôi hoạt chất nhiều vào vùng trũng của mắt và khoé mũi... "Đối với các mục đích điều trị còn lại như mụn, sẹo, sạm da, lỗ chân lông to... hoặc không biết kỹ thuật peel tại nhà, cần phải đến khám bác sĩ. Nếu được bác sĩ chỉ định peel, sẽ được thực hiện bởi nhân viên y tế có chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật này để tránh những tai biến không đáng có" - bác sĩ Thảo Hiền khuyến cáo.