Bị tố sao chép vũ đạo, biên đạo của Đông Nhi đăng clip ẩn ý phản bác?

Từ cú lắc tay, xoay người hay lượn sóng đều trùng khớp một cách khó hiểu. Cho đến hiện tại, vũ công Lan Nhi là biên đạo chính của MV này chưa lên tiếng về nghi vấn được cho là đạo nhái MV của ALiEN.

Clip so sánh vũ đạo MV dance của Đông Nhi và ALiENZ

Theo Pháp luật & Bạn đọc