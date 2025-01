Bí thư Vĩnh Phúc Dương Văn An bị đề nghị kỷ luật

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dương Văn An khi giữ chức vụ Bí thư Bình Thuận đã vi phạm quy định trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây hậu quả nghiêm trọng. Từ ngày 6 đến 8/1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 53 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Ông Dương Văn An (Ảnh: Chí Hùng). Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dương Văn An trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông An cũng có vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định những vi phạm đó gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Dương Văn An.