Bí thư, chủ tịch huyện cũng 'dính' vi phạm nồng độ cồn

Tổ công tác đặc biệt do Cục CSGT (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã xử lý 88 trường hợp là công chức, bộ đội, công an, quan chức địa phương... vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 18/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 31/8 đến ngày 15/9, các tổ công tác của C08 (Cục CSGT) chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cả nước. Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn theo phương châm "không có vùng cấm" (Ảnh minh họa: Trần Thanh). "Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 88 trường hợp là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe... Qua xác minh, còn có một số người là bí thư, chủ tịch huyện, hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu", vị đại diện Cục C08 nói. Cũng theo đại diện Cục C08, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác đặc biệt xử lý trên tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Tối 14/9, tổ công tác đặc biệt số 3 phối hợp với Đội CSGT - Trật tự Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện một trường hợp là bí thư huyện ủy trên địa bàn tỉnh vi phạm nồng độ cồn. Đó là ông C.S.D. (SN 1974, trú tại TP Phan Thiết, Bình Thuận) điều khiển ô tô, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,124 mg/ lít khí thở. Ông D. là bí thư một huyện ở Bình Thuận. Tối 16/9, tổ công tác đặc biệt số 5 phối hợp cùng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) dừng ô tô mang BKS 75A-017.xx do tài xế P.C.M. (SN 1975, trú tại Thừa Thiên Huế) điều khiển. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,064 mg/ lít khí thở. Tài xế M. là chủ tịch một huyện ở Thừa Thiên Huế, đồng thời là trưởng ban an toàn giao thông huyện. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với các cá nhân trên. Ngoài việc phải nộp phạt, các cán bộ vi phạm còn bị thông báo về nơi làm việc để có hình thức xử lý tại cơ quan.