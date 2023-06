Bí thư Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ cán bộ bị tố 'đặt vấn đề tiền bạc'

Ngày 3/6, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau xác nhận với phóng viên Dân trí, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo công an và viện kiểm sát tỉnh này xác minh vụ người dân ở huyện Ngọc Hiển tố cán bộ công an, viện kiểm sát huyện này có hành vi "đặt vấn đề tiền" để lo tại ngoại cho bị can.

Ông T. cho biết đã có đơn tố cáo cán bộ công an và viện kiểm sát huyện Ngọc Hiển "đặt vấn đề tiền bạc" để con gái ông được tại ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).