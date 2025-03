Bí quyết trẻ đẹp của nữ chính phim 'Khi cuộc đời cho bạn một quả quýt'

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) đang gây sốt tại châu Á với cốt truyện đơn giản nhưng sâu sắc cùng mối quan hệ lãng mạn của 2 nhân vật chính là Park Bo-gum và “em gái quốc dân” IU.

Ngoài diễn xuất được khen đã có phần tiến bộ, nhan sắc trẻ trung, làn da không tì vết kể cả khi để mặt mộc của IU cũng là 'vũ khí' chiếm trọn trái tim của khán giả. Có thể thấy, dù ở tuổi 32 nhưng vẻ đẹp của cô nàng chẳng khác mấy so với thời mới ra mắt. Bí quyết gìn giữ nét thanh xuân của IU rất đơn giản mà ai cũng có thể học theo.

Dưỡng da từ bên trong

IU cho biết việc dưỡng da kết hợp từ trong ra ngoài rất quan trọng. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, IU thường uống nước ấm để giúp kích thích cơ thể đào thải độc tố, tăng khả năng vận động của các cơ quan trong cơ thể. Sau đó kết hợp dùng các sản phẩm dưỡng da để đảm bảo làn da được cung cấp đủ độ ẩm.

Ngoài ra, quy trình dưỡng da của IU luôn có một lớp toner dịu nhẹ trước khi sử dụng các tinh chất với thành phần dưỡng ẩm như AHA và Glycerin. Thói quen này giúp làn da nữ diễn viên luôn căng bóng và có độ đàn hồi tốt.

Không dùng khăn lau sau khi rửa mặt

IU luôn biết rằng làm sạch da là bước quan trọng nhất để duy trì làn da sạch sẽ, khỏe mạnh. Cô rất thích sử dụng máy rửa mặt thay vì dùng tay, thói quen này giúp da mặt trở nên sạch hơn, thông thoáng hơn so với phương pháp rửa mặt truyền thống.

Tuy nhiên, thay vì dùng khăn lau, IU khuyên bạn nên để mặt tự khô. Nguyên nhân là do sự chà xát khăn mặt nhiều lần lên da có thể khiến làn da bị tổn thương và dễ hình thành nếp nhăn.

Quy tắc rửa mặt 4-2-4

Khi rửa mặt, IU thường áp dụng theo quy tắc 4-2-4 gồm: tẩy trang với dầu tẩy trang trong 4 phút, massage mặt với sữa rửa mặt trong 2 phút và làm sạch da với nước lạnh trong 4 phút.

Theo nữ diễn viên, quy tắc rửa mặt này giúp làn da được làm sạch sâu, loại bỏ tối đa bụi bẩn, cặn trang điểm. Nhờ đó, da trở nên láng mịn, trắng sáng hơn.

Pha toner với dầu dưỡng da

Bí quyết có vẻ kỳ lạ nhưng lại mang đến hiệu quả vượt trội. Khi thấy làn da có dấu hiệu thâm sạm, IU sẽ sử dụng một lượng nhỏ toner, trộn đều với 2 giọt dầu dưỡng da. Sau đó, cô nàng dùng bông tẩy trang thấm đều hỗn hợp và đắp lên da. Sau đó nữ diễn viên sẽ nằm thư giãn trong 5 phút rồi gỡ bông tẩy trang xuống và cảm nhận sự khác biệt rõ rệt.

Đắp mặt nạ giấy

Một bí quyết chăm sóc da cực hiệu nghiệm khác của IU là duy trì thói quen đắp mặt nạ giấy 2 - 3 lần/tuần. Cô nàng cho biết mặt nạ giấy thường chứa nhiều dưỡng chất hơn nên làn da sẽ trở nên mềm mại, mịn màng ngay tức thì. Nữ diễn viên còn có cả bộ sưu tập các loại mặt nạ giấy với nhiều công dụng khác nhau như: Nâng cơ, làm trắng, trị mụn, chống lão hóa da,...

Thu Vân