Các phương pháp rã đông thịt không dùng nước vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa giữ được hương vị tự nhiên, chất lượng dinh dưỡng của món ăn. Rã đông thịt là bước quan trọng trong quá trình chế biến món ăn từ thực phẩm đông lạnh, với yêu cầu là giữ được độ tươi ngon và an toàn cho sức khỏe. Nhiều người thường rã đông thịt bằng cách ngâm trong nước, cách này không chỉ làm mất đi một phần dinh dưỡng, giảm sự thơm ngon mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Các bí quyết rã đông thịt không cần dùng nước được ưa chuộng hơn nhờ khắc phục được những hạn chế trên. Bí quyết rã đông thịt không cần dùng nước Với những cách rã đông dưới đây, hy vọng bạn có thể tìm ra giải pháp tối ưu cho việc rã đông thịt, đảm bảo bữa ăn ngon lành và bổ dưỡng cho gia đình. Rã đông thịt bằng lò vi sóng Lò vi sóng có chức năng rã đông không cần dùng nước cực kỳ tiện lợi, đặc biệt trong trường hợp cần chế biến gấp. Bạn đặt miếng thịt lên một đĩa chịu nhiệt, đưa vào lò vi sóng, chọn chế độ rã đông phù hợp với từng loại thịt và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần xem xét kích thước và trọng lượng miếng thịt để điều chỉnh thời gian phù hợp. Lưu ý, sau khi rã đông thịt bằng lò vi sóng, bạn nên chế biến ngay để tránh vi khuẩn phát triển.

Cách rã đông thịt bằng lò vi sóng rất phổ biến vì nhanh và an toàn. (Ảnh: The Daily Meal) Dùng lò nướng Nhiều lò nướng hiện đại có tích hợp chức năng rã đông. Bạn chỉ cần đặt miếng thịt vào khay nướng, sau đó chọn chế độ rã đông trên lò nướng. Miếng thịt sẽ được rã đông từ từ, nhanh hơn khi để ở nhiệt độ phòng. Dùng khay rã đông Nếu bạn muốn rã đông thịt mà không dùng nước, khay rã đông bằng kim loại là một phương pháp thông minh, giúp quá trình này diễn ra dễ dàng và an toàn. Kim loại dẫn nhiệt tốt, sẽ hấp thụ và truyền nhiệt từ môi trường xung quanh vào thịt. Bạn đặt miếng thịt lên khay rã đông, bề mặt kim loại sẽ truyền nhiệt đều tới miếng thịt, giúp quá trình rã đông diễn ra nhanh hơn. Phương pháp này không cần điện mà vẫn giữ cho thịt tươi ngon trong suốt quá trình rã đông.

Dùng khay rã đông là một phương pháp mới giữ được độ tươi của miếng thịt. (Ảnh: Araallrecipes)

Rã đông thịt bằng quạt điện Quạt điện giúp tăng tốc độ của quá trình rã đông một cách an toàn mà không làm hỏng thịt. Bạn đặt miếng thịt trên khay có rãnh thoát nước; hướng gió quạt vào miếng thịt để đảm bảo luồng khí mát mẻ lưu thông. Thời gian rã đông có thể rút ngắn xuống còn 30 phút đến 1 giờ tùy vào độ dày của miếng thịt. Rã đông thịt trong ngăn mát tủ lạnh Đây là bí quyết rã đông thịt không cần dùng nước an toàn và hiệu quả nhất, tuy mất nhiều thời gian. Bạn chỉ cần chuyển thịt từ ngăn đá sang ngăn mát trước khi nấu khoảng 12-24 giờ, tùy thuộc vào kích thước của miếng thịt. Đặt thịt vào một chiếc khay hoặc đĩa sâu để ngăn nước chảy ra làm bẩn tủ lạnh. Phương pháp này giữ cho thịt tươi ngon và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Chuyển thịt sang ngăn mát tủ lạnh - một bí quyết rã đông thịt không cần dùng nước an toàn. (Ảnh: Recipes) Rã đông bằng môi trường tự nhiên Nếu có thời gian, bạn có thể để thịt rã đông ở nhiệt độ phòng, nhưng cần lưu ý đặt thịt trên một khay hoặc đĩa, tránh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bẩn. Chỉ thực hiện phương pháp này trong vòng 2 giờ để hạn chế vi khuẩn sinh sôi và không áp dụng trong thời tiết nóng. Theo VTC News