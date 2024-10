Các bí quyết kéo dài tuổi thọ đồ gia dụng dưới đây không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền bạc do lâu phải sắm đồ mới mà còn khiến chúng phục vụ bạn hiệu quả hơn. Đồ gia dụng là những vật dụng cần thiết giúp cuộc sống hàng ngày trở nên tiện lợi hơn. Để đảm bảo những thiết bị này hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ, bạn có thể áp dụng một số bí quyết đơn giản dưới đây. Bí quyết kéo dài tuổi thọ đồ gia dụng Dưới đây là các bí quyết đơn giản giúp bạn sử dụng đồ gia dụng lâu bền và hiệu quả. Vệ sinh thường xuyên Việc vệ sinh thường xuyên giúp giữ cho đồ gia dụng luôn sạch sẽ và hoạt động tốt, là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ của các thiết bị gia dụng. Một số thiết bị như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng… dễ bị bám bụi, cặn bẩn và thức ăn thừa. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động mà còn dễ dẫn đến hỏng hóc nếu không được vệ sinh kịp thời.

Vệ sinh thường xuyên là bí quyết kéo dài tuổi thọ của các thiết bị gia dụng. (Ảnh: HerZindagi) Hãy tạo thói quen thường xuyên lau chùi tủ lạnh, máy giặt, và lò vi sóng để tránh sự tích tụ của bụi bẩn và ngăn chặn vi khuẩn phát triển. Sử dụng đúng cách Những thói quen sử dụng sai lầm có thể làm giảm hiệu quả hoạt động, thậm chí gây ra nguy cơ cháy nổ. Để kéo dài tuổi thọ của các thiết bị gia dụng, bạn cần tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, giúp thiết bị hoạt động ổn định và bền bỉ hơn. Ví dụ, đối với bình nóng lạnh, cần tắt khi không sử dụng để tránh quá tải nhiệt. Khi dùng điều hòa, nên điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, tránh bật tắt thường xuyên hay cài đặt nhiệt độ quá thấp khiến máy làm việc quá tải. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

Việc bảo dưỡng định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của các thiết bị gia dụng. (Ảnh: Storables) Nhiều gia đình thường chỉ gọi thợ sửa chữa khi thiết bị hỏng hóc, đó là sai lầm vì nếu muốn đồ gia dụng hoạt động ổn định, việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ vô cùng quan trọng. Quá trình này giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và ngăn tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng hạn, đối với máy giặt, nên kiểm tra lưới lọc, ống dẫn nước và vệ sinh lồng giặt định kỳ. Tủ lạnh cần được kiểm tra ron cửa thường xuyên, nếu bị hở hoặc không kín thì cần thay thế để tránh thất thoát hơi lạnh. Còn máy điều hòa nhiệt độ cần được bảo dưỡng 3-6 tháng/lần, bao gồm vệ sinh lưới lọc, giàn nóng và giàn lạnh. Đặt ở nơi khô ráo Vị trí đặt đồ gia dụng cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng. Đồ gia dụng cần được đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát và không có độ ẩm cao, vì hơi nước có thể làm hỏng linh kiện bên trong và gây rỉ sét các thiết bị kim loại. Tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa nhiệt độ… sẽ làm giảm tuổi thọ nếu được đặt ở nơi có độ ẩm cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Hãy đảm bảo không gian xung quanh thiết bị luôn sạch sẽ và thoáng khí. Mua sản phẩm tốt, dùng phụ kiện chính hãng Chọn mua sản phẩm chất lượng ngay từ đầu cũng là bí quyết kéo dài tuổi thọ đồ gia dụng. Những sản phẩm có thương hiệu uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thường được làm từ chất liệu bền bỉ và có tính năng an toàn cao hơn. Một số thiết bị gia dụng thường đi kèm với phụ kiện như lưới lọc, dây nguồn, pin… Việc sử dụng phụ kiện chính hãng giúp đảm bảo an toàn và tăng tuổi thọ cho thiết bị. Ngược lại, phụ kiện kém chất lượng có thể gây ra các vấn đề như cháy nổ, rò rỉ điện hoặc hỏng hóc thiết bị. Theo VTCnews