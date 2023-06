Bí quyết hôn nhân gần 20 năm của cặp sao xứ Hàn: Xin lỗi và bao dung

Năm 1994, Kim Nam Joo tham gia trong cuộc thi tìm kiếm tài năng của đài truyền hình SBS và lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Kim Nam Joo nhanh chóng nổi tiếng qua các phim City Men And Women (1996), Model (1997), The Boss (1999) và Her House (2001).

Kim Nam Joo nhanh chóng trở thành "nữ hoàng quảng cáo" của showbiz Hàn khi là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng xa xỉ. Truyền thông Hàn ca ngợi, ở những năm 1990 ở đâu cũng có thể tìm thấy Kim Nam Joo. Từ khi mới ra mắt cho tới tận bây giờ, Kim Nam Joo đã trở thành biểu tượng thời trang nhờ vẻ ngoài thanh lịch, thân hình cùng phong cách nổi bật.

Về phía Kim Seung Woo, nam tài tử xuất phát điểm không quá thuận lợi. Kim Seung Woo sinh năm 1969, gia nhập làng giải trí từ năm 1990 và nhiều năm chỉ đóng vai phụ. Sau này, Kim Seung Woo ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim Chàng Hoàng Tử Gặp May, Ngày Hôm Qua, Người Quản Lý Khách Sạn, Iris...

Nếu xét về sự nghiệp, Kim Seung Woo có phần lép vế hơn vợ. Không chỉ vậy, nam tài tử lại đã qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người nghi ngại rằng Kim Nam Joo tiếp tục đi vào vết xe đổ.