Bí quyết giúp Seo Hyun Jin sở hữu làn da ''không tuổi'' ngưỡng U40

Tái xuất với bộ phim The Trunk (2024), Seo Hyun Jin khiến người hâm mộ bất ngờ khi vẫn sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, làn da căng mịn ở tuổi 39 Nữ diễn viên Seo Hyun Jin từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong loạt phim ăn khách như Another Miss Oh (2016), Dr. Romantic,Temperature of Love... Tái xuất trong phim mới The Trunk, Seo Hyun Jin hóa thân thành Noh In Ji - người phụ nữ mang vẻ đẹp dịu dàng, trẻ trung và giản dị. Tạo hình của cô trong phim tôn lên nét nữ tính với phong cách trang điểm tự nhiên, mỏng nhẹ và tối giản. Không chỉ thu hút với khả năng diễn xuất, mỹ nhân 8x còn khiến người hâm mộ say lòng bởi nhan sắc "lão hóa ngược" dù đã ở ngưỡng U40. Bí quyết gìn giữ vẻ đẹp ''không tuổi'' của cô là nhờ làn da căng bóng với cách chăm sóc đơn giản mà ai cũng có thể học theo. 1. Làm sạch da và dưỡng ẩm đều đặn: Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình dưỡng da của Seo Hyun Jin là làm sạch da. Nữ diễn viên thực hiện việc làm sạch kép gồm dầu tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ. Phương pháp này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm mà còn giúp cho da không bị khô căng sau khi rửa mặt để tránh kích ứng. Làm sạch sâu cho da cũng có tác dụng giảm thiểu nguy cơ nổi mụn và các vấn đề về da, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt chất dưỡng da sau đó thẩm thấu tốt hơn. 2. Dùng kem chống nắng mỗi ngày: Kem chống nắng là món đồ không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da của Seo Hyun Jin. Bất kể thời tiết thế nào, Hyun Jin luôn thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, từ đó giảm nguy cơ lão hóa sớm. Nữ diễn viên ưu tiên các sản phẩm chống nắng dạng lotion có kết cấu nhẹ, không gây bít da, để da thông thoáng mà vẫn được bảo vệ tối đa. 3. Chế độ ăn lành mạnh: Bên cạnh việc chăm sóc từ bên ngoài, Seo Hyun Jin cũng chú trọng nuôi dưỡng làn da từ bên trong bằng chế độ ăn uống lành mạnh. Thực đơn của cô luôn có các thực phẩm giàu vitamin C, E và omega-3 như rau xanh, trái cây tươi, cá hồi và các loại hạt... Đây là những nguồn dinh dưỡng giúp chống oxy hóa, làm sáng da và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. 4. Massage và tập luyện thể dục thường xuyên: Seo Hyun Jin sở hữu gương mặt thon gọn là nhờ thực hiện các bài massage giúp tăng cường lưu thông máu và nâng cơ. Phương pháp này còn giúp giảm bọng mắt, làm dịu các dấu hiệu mệt mỏi trên da. Ngoài ra, cô cũng kết hợp tập luyện thể dục đều đặn để giữ dáng và giảm thiểu căng thẳng. 5. Quan tâm đến giấc ngủ, thực hiện lối sống cân bằng: Seo Hyun Jin cho biết giấc ngủ rất quan trọng đối với quá trình tái tạo da, đặc biệt khi gần bước sang tuổi tứ tuần. Cô luôn cố gắng ngủ đủ giấc mỗi ngày để da có thời gian phục hồi và duy trì vẻ tươi trẻ. Bên cạnh đó, mỹ nhân 8x thường thực hành các bài tập yoga nhẹ nhàng để thư giãn cơ thể sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thu Vân