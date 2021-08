Bị ngăn chặn hợp tác với BTS, nữ rapper nổi tiếng Megan Thee Stallion đệ đơn kiện cáo: Bản remix 'Butter' được công bố theo cách không ai ngờ!

BTS - 'Butter' MV

Về phía fandom của BTS, sau khi tin tức được công bố thì họ cũng nhanh chóng có những động thái lên tiếng bảo vệ và ủng hộ Megan Thee Stallion. Các fan đã trend các hashtag bao gồm #LetMeganReleaseHerMusic và #RELEASETHEREMIX để gây chú ý về vụ việc và khích lệ tinh thần của nữ rapper. Đáp lại, nữ rapper cũng đã nhấn like một tweet của fan BTS với nội dung: '@theestallion GET BEHIND ME QUEEN I WOULD PROTECT U' (Tạm dịch: Hãy đứng ở sau tôi nhé nữ hoàng, tôi sẽ bảo vệ bạn)'.

Megan Thee Stallion nhấn like tweet ủng hộ của một fan BTS

Liệu bản remix của 'Butter' có thể êm xuôi phát hành: Fan đợi một thông báo từ Big Hit

Có thể thấy rằng Big Hit Music đã 'ém hàng' rất kỹ về màn hợp tác của BTS và Megan Thee Stallion cho bản remix mới của 'Butter'. Tuy nhiên có lẽ vì đã xảy ra vấn đề giữa Megan và label 1501 nên công ty chủ quản của BTS cũng chỉ có thể im lặng và không thể công bố phát hành dù bài hát đã hoàn tất thu âm.

Trong tài liệu phán quyết của Tòa án liên quan đến vụ việc của Megan được phép công bố, các fan thậm chí có thể thấy được cả ngày tháng ấn định kế hoạch phát hành bản remix 'Butter'. Dưới đây là lịch trình dự kiến mà lẽ ra phía BTS và Megan đã có thể thực hiện: