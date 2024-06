Bị mất điện thoại, Hoa hậu Tiểu Vy có nguy cơ bị loại sớm khỏi gameshow

Cùng đi với Tiểu Vy trong chặng đua là diễn viên Trần Nhậm. Anh cũng đang rất lo lắng vì toàn bộ những clip trải nghiệm của cả hai đều nằm hoàn toàn trong điện thoại bị mất của Tiểu Vy.

Nam diễn viên cũng cho biết thêm việc được đồng hành cùng Tiểu Vy khiến anh rất bất ngờ về sự năng động, nhanh nhạy cũng như sức bền của Hoa hậu Gen Z. Dù phải di chuyển liên tục giữa thời tiết nắng nóng của miền Trung nhưng Tiểu Vy luôn tỏa ra năng lượng tươi trẻ, mang đến tiếng cười cho cả ê-kíp.

Hiện tại, đội của Tiểu Vy phải mượn điện thoại của ê-kíp để tiếp tục cuộc hành trình.