Bí mật của loài nhện nguy hiểm nhất thế giới

Nhện phễu có nọc độc mạnh nhất trên thế giới, nhưng đã có một số nhầm lẫn trong phân loại các loài này. Loài nhện phễu Newcastle mới được phát hiện có tên khoa học là Atrax christenseni (Ảnh: Kane Christensen). Ngay từ khi còn nhỏ, hầu hết người Úc đã được dạy cần cảnh giác với loài nhện phễu. Những con nhện to, đen và hung dữ này thường xuất hiện ở bờ biển phía Đông nước Úc. Chúng làm tổ trong các hang và giăng mạng để bẫy các sinh vật nhỏ làm thức ăn. Chúng cũng tiết ra một loại nọc độc có thể làm chết người mạnh hơn bất kỳ nọc độc của loài nhện nào khác. Có hàng chục loài nhện phễu ở Úc, nhưng độc nhất là nhện phễu Sydney (tên khoa học Atrax robustus), một loài nhện sống ở bờ biển New South Wales. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới chuyên sâu đã phát hiện ra rằng loài mà chúng ta vẫn cho là nhện phễu Sydney thực ra là ba loài với ba loại nọc độc có đặc điểm khác nhau. Nhóm nhện trước đây được gọi là A. robustus có một số đặc điểm khiến các nhà khoa học không thể giải thích trong suốt một thời gian. Tuy được gom lại với nhau, nhưng một số cá thể đặc biệt lớn được tìm thấy ở Newcastle mà người ta thường gọi là nhện Big Boy. Các nhà khoa học ở Viện Phân tích Biến đổi Đa dạng Sinh học Leibniz, Đức, đã quyết định đi sâu tìm hiểu sự đa dạng của những loài nhện này để giải đáp câu hỏi về khác biệt của một số cá thể chỉ đơn giản là do thích nghi với môi trường sống khác nhau hay chính là sự đa dạng về loài. Sau khi phân tích di truyền các loài nhện này, họ phát hiện ra rằng loài mà trước đây được gọi là A. robustus bao gồm cả 2 loài khác. Các nhà khoa học đã phân tách được chúng gồm 3 loài: nhện phễu Sydney, nhện phễu Nam Sydney và nhện phễu Newcastle, trong đó nhện phễu Nam Sydney bị nhầm lẫn từ trước và xếp vào cùng với nhện phễu Sydney, còn nhện phễu Newcastle (A. christenseni) là loài mới được phát hiện. Nhện phễu Sydney (trái) và nhện phễu Newcastle (phải) (Ảnh: Kane Christensen). Hóa ra những con nhện có kích thước to lớn vẫn được gọi là Big Boy chính là nhện phễu Newcastle và một số loài khác cũng mới được phân loại. Việc phân loại chính xác các loài nhện sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn sự khác biệt về nọc độc chết người của chúng. Một con nhện cái thuộc loài nhện phễu Nam Sydney, tên khoa học Atrax montanus (Ảnh: Akos Lumnitzer). Mặc dù nọc độc của nhện phễu là loại độc tố của nhện mạnh nhất trên thế giới, và mỗi năm có khoảng 30 đến 40 trường hợp bị nhện phễu cắn ở Úc, nhưng kể từ năm 1981 khi có thuốc giải độc thì không ai bị tử vong. Nhờ việc hiểu được đặc tính của nọc độc nhện, các nhà khoa học đã tạo ra được thuốc giải độc phù hợp để điều trị hiệu quả cho các trường hợp này. Nghiên cứu nọc độc của từng loài nhện không chỉ để tìm ra thuốc giải độc phù hợp mà các nhà khoa học còn phát hiện nọc độc nhện phễu có tiềm năng sử dụng vào nhiều mục đích khác, từ thuốc trừ sâu đến dược phẩm. Mặc dù vậy, có một điều đáng buồn là số lượng nhện phễu đang suy giảm. Cho dù chúng có thể đáng sợ với con người, nhưng lại có vai trò quan trọng trong môi trường sống của chúng. Hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa các loài nhện sẽ giúp các nhà khoa học bảo vệ chúng khỏi những mối đe dọa trong một thế giới đang thay đổi mạnh mẽ hiện nay.