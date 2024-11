Bí kíp sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng an toàn

Việc sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng sẽ an toàn hơn nếu bạn chọn đúng loại nhựa và dùng đúng cách. Lò vi sóng là vật dụng có trong hầu hết các gia đình và là một trong những thiết bị nhà bếp được sử dụng thường xuyên nhất. Khi làm nóng thức ăn, nhiều người thường dùng hộp nhựa để đựng, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng an toàn. Chọn đồ nhựa an toàn khi dùng trong lò vi sóng Nhựa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể tạo ra các chất độc hại như BPA và phthalates, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu biết lựa chọn và sử dụng đúng cách, bạn vẫn có thể khai thác sự tiện lợi của đồ nhựa mà không quá lo ngại về vấn đề sức khỏe. Bạn cần biết rằng không phải loại nhựa nào cũng an toàn, nhất là khi sử dụng trong lò vi sóng. Các loại nhựa khác nhau có nhiệt độ nóng chảy và mức độ an toàn khác nhau. Một số loại nhựa có thể chịu được nhiệt độ cao mà không biến dạng hoặc thải ra các chất độc hại.

Việc sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng có thể an toàn nếu bạn chọn đúng loại và sử dụng đúng cách. (Ảnh: Anyday) - Nhựa Polypropylene (PP): Đây là loại nhựa phổ biến và được coi là an toàn nhất cho lò vi sóng. Nhựa PP có khả năng chịu nhiệt tốt và ít thải ra các chất độc hại ở nhiệt độ cao. Loại nhựa này thường được đánh dấu bằng ký hiệu số 5 hoặc chữ "PP" ở đáy hộp. - Nhựa Polyethylene terephthalate (PET hoặc PETE): Thường được sử dụng để làm chai đựng nước và một số hộp thực phẩm. Nhựa PET có khả năng chịu nhiệt khá tốt, có thể dùng trong lò vi sóng nhưng chỉ trong thời gian ngắn và ở mức nhiệt độ thấp để đảm bảo an toàn. - Nhựa Polystyrene (PS): Đây là loại nhựa được dùng để làm các loại hộp xốp đựng thức ăn, không được khuyến khích cho lò vi sóng. PS dễ biến dạng và có thể thải ra chất độc ở nhiệt độ cao, vì thế bạn nên tránh sử dụng. Ngoài loại nhựa an toàn để sử dụng trong lò vi sóng, bạn có thể dùng các loại hộp thủy tinh hoặc gốm sứ, đây là các lựa chọn an toàn tuyệt đối với sức khỏe. Cách nhận biết đồ nhựa an toàn cho lò vi sóng Khi mua hộp nhựa để dùng trong lò vi sóng, bạn nên chú ý đến các ký hiệu dưới đáy. Các nhà sản xuất thường đánh dấu thông tin về khả năng chịu nhiệt của sản phẩm để người dùng dễ dàng nhận biết. Dưới đây là một số ký hiệu và thông tin bạn cần lưu ý: - Ký hiệu "Microwave Safe" hoặc biểu tượng lò vi sóng: Đây là dấu hiệu cho biết hộp nhựa có thể dùng được trong lò vi sóng. Nếu hộp nhựa có ký hiệu này nghĩa là nhà sản xuất đã kiểm nghiệm khả năng chịu nhiệt của sản phẩm và đảm bảo an toàn khi dùng trong lò vi sóng. - Ký hiệu số 5 hoặc chữ "PP": Nhựa PP là loại nhựa an toàn cho lò vi sóng. Nếu thấy ký hiệu này, bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong lò vi sóng mà không phải lo lắng về nguy cơ độc hại. - Không sử dụng các loại nhựa có ký hiệu số 3 hoặc số 7: Nhựa số 3 (PVC) và số 7 (nhựa hỗn hợp) không an toàn khi dùng trong lò vi sóng. Chúng có thể thải ra các hóa chất độc hại khi bị đun nóng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bí kíp sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng an toàn Ngay cả khi sử dụng đồ nhựa an toàn, bạn vẫn cần tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe: Sử dụng mức nhiệt độ phù hợp Lò vi sóng có nhiều mức nhiệt độ khác nhau, bạn nên chọn mức nhiệt vừa phải khi hâm nóng thức ăn trong hộp nhựa. Việc sử dụng nhiệt độ quá cao có thể khiến nhựa bị biến dạng và làm cho chất hóa học trong nhựa thấm vào thực phẩm. Tránh hâm nóng trong thời gian dài Việc hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa chỉ nên diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Điều này giúp giảm thiểu việc tiếp xúc lâu dài giữa nhựa và nhiệt độ cao, an toàn hơn cho sức khỏe. Mở nắp hoặc không đậy kín Khi sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng, bạn nên mở nắp hoặc không đậy kín hoàn toàn để tránh tình trạng áp suất bên trong tăng cao, khiến hộp nhựa bị nổ. Việc mở nắp cũng giúp hơi nước thoát ra ngoài, tránh làm thức ăn quá ẩm. Tránh sử dụng đồ nhựa dùng một lần Hộp nhựa dùng một lần thường không được thiết kế để chịu được nhiệt độ cao. Chúng dễ bị biến dạng và thải ra các chất độc hại khi bị đun nóng, do đó, bạn không nên dùng loại nhựa này trong lò vi sóng. Sử dụng đồ nhựa trong lò vi sóng sai cách có hại gì? Khi sử dụng đồ nhựa không an toàn hoặc không đúng cách trong lò vi sóng, bạn có thể gặp phải một số tác hại sau: - Nguy cơ nhiễm chất độc hại: Các chất hóa học như BPA và phthalates có trong nhựa có thể ngấm vào thức ăn khi bị đun nóng. Khi ăn phải các chất này, cơ thể có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rối loạn nội tiết tố và tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hormone. - Gây ung thư và ảnh hưởng đến hệ thần kinh: Nhiều nghiên cứu cho thấy một số hóa chất trong nhựa có thể gây ung thư nếu được sử dụng trong thời gian dài. Chúng có thể tác động đến hệ thần kinh và gây ra các vấn đề sức khỏe khác như rối loạn chuyển hóa và suy giảm miễn dịch. - Biến dạng đồ nhựa: Khi sử dụng loại nhựa không phù hợp trong lò vi sóng, nhựa có thể bị biến dạng và trở nên khó sử dụng cho các lần sau.

Theo VTC News