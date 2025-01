Bí kíp chống lão hóa tuổi U50 của Gong Hyo Jin

Tái xuất trong bộ phim “When the Stars Gossip'' đóng cùng Lee Min Ho, nữ diễn viên Gong Hyo Jin gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tươi trẻ, xinh đẹp. Nhiều người không tin cô đã chạm ngưỡng U50. Trong phim When the Stars Gossip, Gong Hyo Jin hóa thân thành một nhà khoa học vũ trụ tài năng. Nhân vật của cô mang hình ảnh chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần duyên dáng, tự tin. Ngoài khả năng diễn xuất, nhan sắc trẻ trung của Gong Hyo Jin trở thành điểm nhấn thu hút khán giả. Phong cách trang điểm trong phim của nữ diễn viên hướng tới vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng, tập trung làm nổi bật làn da căng bóng. Với nền tảng làn da khỏe khoắn và không tỳ vết, Gong Hyo Jin dễ dàng chinh phục lớp makeup tối giản, mang đến vẻ đẹp tự nhiên, gần gũi. Dể giữ được vẻ đẹp trẻ trung tuổi U50, Gong Hyo Jin tập trung chăm sóc làn da và sức khỏe tổng thể. Đây là một số bí quyết được cô áp dụng ttrong nhiều năm. Chế độ ăn lành mạnh, đủ dưỡng chất Chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối được Gong Hyo Jin chú trọng hàng đầu bởi cô đặc biệt quan tâm vào việc nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Cô ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường độ ẩm, làm sáng da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, việc kết hợp với nguồn protein chất lượng từ cá, gà, hoặc đậu phụ có tác dụng tái tạo collagen, cải thiện độ đàn hồi, mang lại làn da săn chắc. Nữ diễn viên cũng hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, chứa nhiều dầu mỡ và đường tinh luyện nhằm bảo vệ làn da và sức khỏe tổng thể. Duy trì thói quen tập thể dục Tập thể dục là một phần không thể thiếu trong hoạt động hàng ngày của Gong Hyo Jin. Nữ diễn viên duy trì thói quen tập yoga và pilates 4-5 buổi mỗi tuần, các bài tập này giúp giảm căng thẳng và cải thiện lưu thông máu. Nhờ đó, làn da trở nên khỏe mạnh, sáng mịn, cơ thể cũng được sự dẻo dai và năng lượng dồi dào hơn. Dưỡng da đều đặn, cho da được nghỉ ngơi Vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống của Gong Hyo Jin là kết quả của quy trình chăm sóc da tỉ mỉ được cô thực hiện đều đặn mỗi ngày. Nữ diễn viên thực hiện từ bước làm sạch, toner, serum đến kem dưỡng ẩm để đảm bảo làn da được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt nhất. Bên cạnh đó, việc thoa kem chống nắng thường xuyên cũng là bí quyết giúp chống lại các tác động từ ánh nắng mặt trời, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng lão hóa da, da không đều màu... “Nữ hoàng rating” còn áp dụng liệu pháp nhiệt lạnh giúp có được làn da trẻ trung và căng bóng. Phương pháp này rất đơn giản là dùng bông cotton nhúng vào nước, để trong ngăn đá rồi đắp lên vùng mắt khoảng 10 phút, giúp giảm bọng mắt, quầng thâm và trẻ hóa da quanh mắt một cách hiệu quả. Vào những ngày không có lịch làm việc, Gong Hyo Jin không trang điểm để làn da được thư giãn hoàn toàn. Thói quen này giúp da được nghỉ ngơi, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông gây mụn và kích ứng. Giữ tinh thần tích cực Gong Hyo Jin cho biết để duy trì vẻ đẹp tươi trẻ thì việc giữ tinh thần lạc quan và thái độ sống tích cực là điều rất quan trọng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên tìm thấy niềm hạnh phúc trong những hoạt động đời thường. Cô thích làm vườn, chăm sóc cây cối và dành thời gian tham gia các lớp học thủ công. Những hoạt động đơn giản này giúp cô được thư giãn và nuôi dưỡng tâm hồn, mang lại cảm giác bình yên và cân bằng giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống. Thu Vân