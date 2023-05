Bi kịch thần đồng vào đại học từ năm 13 tuổi: Bị mẹ ruồng bỏ, trường đuổi học

Tuy nhiên, giống như nhiều "thần đồng nhí" khác, cuộc đời Ngụy Vĩnh Khang không tránh khỏi nốt trầm buồn trước ngưỡng cửa tuổi trưởng thành. Cậu không những không lấy được bằng thạc sĩ, còn bị nhà trường đuổi học. Cú ngã của thần đồng làm nổ ra cuộc tranh luận lớn về nguyên nhân phía sau.

Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin thần đồng Ngụy Vĩnh Khang bị đuổi học. Tuy nhiên, lý do không phải do khả năng học tập kém mà do chàng trai không có khả năng sắp xếp việc học và quản lý cuộc sống.

Nam sinh không thể tự sinh hoạt như người bình thường dẫn đến hoảng loạn tâm lý, không bắt kịp việc học. Dư luận đất nước tỷ dân bắt đầu đặt dấu hỏi, câu chuyện phía sau dần được hé lộ.

Cuộc sống bị sắp đặt sẵn

Vĩnh Khang là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ cậu, bà Tằng Học Mai, với ước nguyện cả đời của bà là con trở thành thiên tài. Bà Tằng không thực hiện được giấc mơ đại học do thời cuộc, vì vậy bà dành hết tâm trí cho con cái và giáo dục con bằng phương pháp của riêng mình. Cuộc sống của Vĩnh Khang, bởi đó, đã được sắp đặt sẵn.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngoài việc học, bà Tằng không để Vĩnh Khang can thiệp vào bất cứ việc gì ở nhà, thậm chí còn đánh răng cho con mỗi sáng. Để con trai không bỏ lỡ việc đọc sách khi ăn, bà cũng đút cho con ăn đến năm cấp ba.

Cửa và tường phòng ngủ của Vĩnh Khang dán đầy các công thức và từ mới khác nhau, ngay cả khi đi vệ sinh, cậu cũng không thoát khỏi việc học.