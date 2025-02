Bi kịch Kim Sae Ron: 'Xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt không khác gì trò chơi con mực'

Sự ra đi của nữ diễn viên Kim Sae Ron ở tuổi 25 đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích về sự thù ghét quá mức mà cô phải chịu đựng trên mạng xã hội. Nhiều lời kêu gọi xã hội cần suy ngẫm về những phán xét khắc nghiệt mà các nghệ sĩ thường xuyên phải đối mặt.

"Xã hội khắc nghiệt không khác gì trò chơi con mực"

Giáo sư Đại học Yale bày tỏ sự tiếc thương và lên tiếng chỉ trích cách xã hội đối xử khắc nghiệt với cá nhân mắc sai lầm. Cái chết của Kim Sae Ron gióng lên hồi chuông suy ngẫm về tiêu chuẩn kép của xã hội đối với người nổi tiếng.

Trước thông tin nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25, giáo sư tâm thần học Na Jong Ho của Đại học Yale - người từng xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block - đã bày tỏ sự tiếc thương và lên tiếng chỉ trích cách xã hội đối xử khắc nghiệt với cá nhân mắc sai lầm, ví tình cảnh này như "Trò chơi con mực" ngoài đời thực.