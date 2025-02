Bi kịch Kim Sae Ron: Sốt 40 độ vẫn đóng phim, 'kêu cứu' trước khi qua đời ở tuổi 25

Trong một lần tuyệt vọng, mẹ Kim Sae Ron đã kéo cả ba con lên lầu với ý định tự tử tập thể. May mắn thay, tiếng khóc và van xin của Sae Ron khi bám chặt lan can đã giúp người mẹ tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, sự kiện này để lại nỗi ám ảnh suốt đời cho nữ diễn viên. Theo lời mẹ cô kể lại, Kim Sae Ron thường tỉnh giấc giữa đêm vì lo lắng mẹ sẽ kéo cô đi tự tử.

Để chia sẻ gánh nặng với mẹ, Kim Sae Ron bước chân vào làng giải trí từ năm 9 tuổi. Bộ phim đầu tay A brand new life (2009), kể về cô bé bị bố bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Tác phẩm đoạt giải Phim châu Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, đưa cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trẻ nhất được dự Liên hoan phim Cannes.

Tên tuổi của Kim Sae Ron thực sự tỏa sáng với vai diễn trong The man from nowhere (2010) bên cạnh tài tử Won Bin. Phim đạt doanh thu 43 triệu USD và đưa cô lên hàng ngũ sao nhí đình đám. Ở tuổi 14, cô thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại giải Rồng Xanh năm 2014 với phim A girl at my door, đồng thời trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi Ảnh hậu tại giải Baeksang.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng sớm đồng nghĩa với việc tuổi thơ bị đánh cắp. Kim Sae Ron phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thậm chí đóng phim khi sốt 40 độ hay quay ngoài trời âm 27 độ. Những bộ phim đầu đời của cô đều mang nội dung nặng nề, kinh dị, vượt quá độ tuổi được phép xem của chính cô.

Ngôi sao đoản mệnh của màn ảnh Hàn Quốc với 13 năm cống hiến, tham gia 10 phim điện ảnh và gần 30 phim truyền hình trước khi qua đời ở tuổi 25, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ và đồng nghiệp.

Nạn nhân của bạo lực học đường và sự nghiệp đứt gánh

Sự nổi tiếng khiến Kim Sae Ron trở thành mục tiêu bắt nạt tại trường học. Trong chương trình Knowing Bros năm 2018, cô tiết lộ bị bạn bè tẩy chay, vứt giày khiến phải đi chân trần về nhà. Trên tường và sân trường xuất hiện những dòng chữ nguyền rủa cô. Thậm chí trong tiệc sinh nhật do cô tổ chức, không một ai đến tham dự.