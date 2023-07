Bi kịch gia đình Choi Jin Sil: Cháu gái tố bà ngoại bòn rút gần 6 tỷ đồng

Ngày 13/7, Choi Joon Hee liên tục có động thái tiết lộ mối quan hệ không êm đẹp giữa cô và bà ngoại, bà Jung Ok Soon. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 11/7, Choi Joon Hee gọi điện báo cảnh sát, tố cáo hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp của bà ngoại. Bà Ok Soon bị cảnh sát tạm giữ hơn 4 tiếng đồng hồ để thẩm vấn.



Choi Joon Hee (con gái Choi Jin Sil) liên tục có hành động tố cáo bà ngoại (Ảnh: Naver).

Phía bà Ok Soon giải thích, bà tới nhà của cháu gái để giúp cháu trai (anh trai của Choi Joon Hee) chăm sóc thú cưng. Choi Joon Hee trở về nhà cùng bạn trai, bắt gặp bà Ok Soon đang nghỉ ngơi trong phòng khách, cô gái trẻ đã nổi giận và báo cảnh sát. Bà Ok Soon khẳng định không làm gì sai trái và thái độ của Choi Joon Hee làm bà bất ngờ.

Sau những phát ngôn của bà ngoại, Choi Joon Hee lên tiếng phản hồi: "Ngày hôm đó, bà ấy (bà Ok Soon) bị bắt vì bà chửi mắng và xô đẩy một nữ cảnh sát".

Đồng thời, con gái của Choi Jin Sil đăng tải trên trang cá nhân Instagram đoạn clip ghi lại cảnh bà Ok Soon chửi mắng, có những lời lẽ xúc phạm cô tại hiện trường. Trong video, một nữ cảnh sát có mặt tại hiện trường ra sức ngăn cản bà Jung Ok Soon: "Dừng lại đi bà, đừng chửi bới nữa".

Ngoài ra, con gái của nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn còn tố cáo bà ngoại cố tình bòn rút tiền bạc của cô. Cô gái trẻ chia sẻ: "Lúc tôi ở độ tuổi vị thành niên, bà ấy đã lấy 300 triệu won (hơn 5,5 tỷ đồng) từ tài khoản của tôi và giải thích cần tiền sửa sang nội thất. Bà ấy còn dùng tiền của tôi để đóng học phí cho anh trai tôi".

"Bà ấy nói tôi bước vào nhà cùng bạn trai. Đây rõ ràng là lời nói dối. Hôm đó, tôi trở về nhà một mình. Khi nhận thấy không thể kháng cự những lời chửi bới của bà ngoại, tôi mới gọi bạn trai và cảnh sát tới", Choi Joon Hee giải thích thêm.



Choi Joon Hee tung bằng chứng cô về nhà một mình, không có bạn trai, để khẳng định bà ngoại nói dối (Ảnh: Naver).

Theo con gái của nữ diễn viên quá cố, bà ngoại còn tìm cách chia rẽ cô và anh trai, Choi Hwan Hee. Cô gái trẻ tung ra đoạn tin nhắn giữa bà và Choi Hwan Hee từ năm 2017, thời điểm cô tố cáo bà ngoại bạo hành cô suốt 9 năm.