Bị cự tuyệt, gã đàn ông mang xăng đến công ty người yêu cũ dọa chết chung

Bị chị T. cự tuyệt tình cảm, Nguyễn Thanh Long mang xăng đến công ty chị T. làm việc và dọa sẽ châm lửa chết chung. Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Long (SN 1985, trú tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Đe doạ giết người”. Nguyễn Thanh Long bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: C.A) Theo hồ sơ vụ việc, ngày 4/11, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận thông tin trình báo của nhân viên bảo vệ Công ty TNHH H.T.P. (đóng trên địa bàn xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) về việc Nguyễn Thanh Long mang theo can xăng 5 lít đứng trước cổng công ty và có biểu hiện bất thường. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an xã Bình Quý đến hiện trường, mời Nguyễn Thanh Long về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, trước đây Long và chị N.T.N.T. (trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Đến khoảng tháng 6/2024, cả 2 xảy ra mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc nên N.T.N.T. nhiều lần tránh mặt và cự tuyệt tình cảm đối với Long. Tối 3/11, Long nhắn tin yêu cầu chị T. gặp mặt để nói chuyện, nếu không thì gã sẽ tìm cách bắt con của T. và giết cả 2 mẹ con. Sáng 4/11, sau nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị T. không nghe máy, Long đi tìm và tình cờ gặp chị T. trên đường nên cả hai đến quán cà phê trên địa bàn thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) nói chuyện. Tại đây, khi T. tiếp tục đòi cắt đứt tình cảm thì Long rời đi. Khi biết được địa chỉ công ty chị T. làm việc, Long đã đến trước cổng công ty và nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu chị T. gặp mặt nhưng bất thành. Bực tức, Long đi mua 1 can xăng 5 lít, sau đó tiếp tục nhắn nhiều tin nhắn có nội dung dọa giết gia đình T. Long dùng điện thoại quay lại cảnh đổ xăng, châm lửa đốt. Sau đó, Long gửi video cho N.T.N.T. đe dọa nếu chị không chịu gặp thì sẽ châm lửa đốt và chạy vào công ty nơi T. làm việc để chết chung. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình điều tra, xử lý. Thống Nhất