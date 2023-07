Bị chỉ trích, Hwasa vẫn biểu diễn phản cảm tại giải Rồng Xanh

Tuy nhiên, máy quay lại lia đến biểu cảm há hốc miệng đầy hài hước, đáng yêu của D.O khiến ai nấy đều phải bật cười. Đáng chú ý, biểu cảm viral của anh chàng được so sánh khá giống với biểu cảm cũng hot hit một thời của Jackson (GOT7), trùng hợp cũng là do xem màn trình diễn của Hwasa.



Biểu cảm hài hước của D.O được so sánh giống y Jackson khi đều xem màn trình diễn của Hwasa

Dù vừa đón nhận cú shock khá lớn nhưng ngay sau đó, thành viên EXO đã hưởng ứng nhiệt tình sân khấu của Hwasa khi nhảy theo giai điệu ca khúc Twit. Ngoài ra, dàn diễn viên cũng cực kỳ hưởng ứng màn trình diễn của nữ idol khi liên tục vỗ tay cổ vũ và lắc lư theo điệu nhạc.