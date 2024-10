Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Bà Trương Mỹ Lan bị VKS đề nghị án chung thân ở vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 vì chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các trái chủ. Trước đó, bà Lan bị TAND TPHCM tuyên phạt tử hình ở vụ án giai đoạn 1. Sau gần nửa tháng xét hỏi, hôm nay (4/10), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bước vào phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS trình bày quan điểm về vụ án. Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội, đến đầu tư trong và ngoài nước. Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và hệ sinh thái VTP. Bị cáo Lan đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn VTP (gồm các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo. Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: VH Việc phát hành trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và cơ cấu lại các khoản nợ. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành trái quy định pháp luật là 308 triệu, có giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Sau khi nhận chủ trương của bị cáo Lan, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án chạy dòng tiền khống, tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Hoàng và nhận phương án dòng tiền khống do Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh lập. Tiếp đó, Dung chỉ đạo Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành) hợp thức chứng từ, đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống Ngân hàng SCB, giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật. Nhận chỉ đạo của bị cáo Lan, bị cáo Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp, giúp sức Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu trái pháp luật. Có 25 bị cáo khác giúp sức tích cực để việc phát hành trái phiếu thành công, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các bị hại. Đối với hành vi “Rửa tiền”, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này. Về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, mỗi khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bị cáo Lan đã giao cho các thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH Về tình tiết giảm nhẹ, tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Ngô Thanh Nhã… có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện. Từ các lý lẽ trên, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12-13 năm về tội “Rửa tiền”, 8-9 năm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Bị cáo Trương Khánh Hoàng bị đề nghị 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6-7 năm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 9-10 năm về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bị đề nghị 12-13 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 5-6 năm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt chung từ 17-19 năm tù. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị đề nghị từ 7-8 năm về tội “Rửa tiền”, 7-8 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội từ 14-16 năm tù. Bị cáo Trương Huệ Vân bị đề nghị từ 6-7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Chu Lập Cơ bị đề nghị từ 24-30 tháng tù giam về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị từ 30-36 tháng tù đến 17-20 năm tù. Về dân sự, VKS đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án; tịch thu hơn 1,7 nghìn tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân tự nguyện khắc phục thiệt hại; kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan; giải tỏa kê biên đối với tài sản, cổ phần, cổ phiếu của các bị cáo không phải bồi thường thiệt hại.