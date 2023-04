Bị can Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Vy Oanh đến làm việc liên quan đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bị can Nguyễn Phương Hằng), tố giác cô về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập lần 1.

Phản hồi thông tin trên, ca sĩ Vy Oanh cho biết đã có văn bản gửi đến Công an TP.HCM cung cấp thêm một số thông tin.