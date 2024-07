Bị bố chồng chèn ép suốt 3 năm, tôi choáng váng khi biết lý do xuất phát từ việc đáng xấu hổ của ông trong quá khứ

Dù rất ấm ức khi bị bố chồng liên tục chèn ép nhưng tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Trước đây, tôi luôn thắc mắc một điều, tôi thuộc diện sống biết trước, biết sau, được đánh giá là khá đảm đang, khéo léo, được nhiều người khen ngợi, quý mến… thế nhưng, trong mắt bố chồng, tôi lại luôn là đứa không ra gì khiến ông luôn khó chịu và tìm cách khiến vợ chồng tôi tan vỡ.

Đã có lúc tôi nghĩ, đó là do tính khí của bố chồng như vậy hoặc do tôi và ông không hợp mệnh nên ông ghét tôi. Tuy nhiên, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông với một người bạn cũ, tôi mới biết lý do thật sự tại sao bố chồng lại đối xử với tôi như vậy.

Hôm vừa rồi tôi mệt nên đi làm về sớm. Vừa bước vào đến cửa, tôi thấy bố chồng đang có khách trong nhà. Đang định vào, tôi bỗng khựng lại khi nghe câu nói của người lạ:

- Con dâu ông có biết ông chứng kiến nó là cave không?

- Không, tôi chưa bao giờ nói ra chuyện đó. Vì nếu nói ra, chẳng khác nào tự vạch mặt mình cũng từng đi "bóc bánh trả tiền" khi đi du lịch. Bà nhà tôi mà biết thì gia đình tôi cũng không yên.