Bí ẩn vụ cướp ngân hàng ở Anh có tình tiết như trong truyện Sherlock Holmes

Nước Anh vào đầu thập niên 1970 đã xảy ra nhiều biến động xã hội, khi chứng kiến sự suy giảm năng suất trong các ngành công nghiệp sản xuất truyền thống, vốn là then chốt của nền kinh tế ‘xứ sở sương mù’ trong nhiều thập kỷ, cũng như sự trỗi dậy của nhiều ngành công nghiệp mới.

Những thay đổi như vậy làm gia tăng tình trạng thất nghiệp, cũng như bất ổn xã hội ở Anh. Chính những biến động đó đã khiến tỷ lệ tội phạm gia tăng, nhất là các nhóm đối tượng phạm pháp nhằm vào các kho tiền trong ngân hàng.

Hubpages cho hay, nhóm tội phạm nhắm mục tiêu vào chi nhánh ngân hàng Lloyds trên phố Baker, London đều là những kẻ có nhiều kinh nghiệm trong việc trộm cắp. Kẻ đứng đầu nhóm cướp trên tên là Valerio Viccei, một tên trộm người Italia, với nhiều "chiến tích" bất hảo.

Để đột nhập ngân hàng, nhóm tội phạm đã phải dành nhiều tháng để lập kế hoạch cũng như tìm hiểu những kiến thức xoay quanh vấn đề an ninh của ngân hàng, chẳng hạn như làm thế nào để tránh được các hệ thống an ninh tiên tiến ở thời điểm đó và xâm nhập kho tiền một cách an toàn.