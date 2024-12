Beyoncé đứng đầu bảng xếp hạng 25 ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 do Billboard bình chọn. Đội ngũ biên tập của Billboard vừa công bố danh sách 25 ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21. Beyoncé đứng đầu bảng xếp hạng, theo sau là Taylor Swift, Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears...

Billboard vinh danh Beyoncé là "ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21". Ảnh: Billboard. Theo CNN, Beyoncé là nghệ sĩ giành nhiều giải Grammy nhất với 32 lần chiến thắng. Mới đây, cô cũng nhận 11 đề cử cho album Cowboy Carter năm 2024, dự kiến sẽ giành thêm nhiều giải thưởng vào tháng 1/2025.

Beyoncé là nghệ sĩ giành được nhiều giải Grammy nhất với kỷ lục 32 lần chiến thắng. Ảnh: WireImage. Beyoncé bắt đầu sự nghiệp với nhóm nhạc Destiny's Child, nổi tiếng với hai album No, No, No (1997) và The Writing's on the wall (1999), trước khi phát hành album solo Dangerously in love vào năm 2003. Ca khúc Crazy in love từ album này đứng đầu Hot 100 trong 8 tuần. Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí vào năm 2015 và 2017. Các nghệ sĩ Taylor Swift, Rihanna, Adele, Ariana Grande, Justin Bieber, Kanye West, Britney Spears, Lady Gaga và Drake lọt vào top 10. Các nghệ sĩ trong danh sách từ 11 đến 25 gồm: Usher, Eminem, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jay-Z, Shakira, The Weeknd, BTS, Bruno Mars, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Ed Sheeran, Katy Perry. Theo Vietnamnet