Bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất, 10 triệu người Việt có nguy cơ mắc

Theo xu thế chung của các nước trên thế giới, gánh nặng bệnh tật từ thừa cân, béo phì ngày càng tăng. Thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, lười vận động gây ra béo phì. Người béo thường đi kèm gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa gây viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng gan ứ mỡ kèm theo tình trạng viêm gan, xâm nhiễm tế bào viêm và phá hủy tế bào gan, dẫn đến xơ hóa, ung thư gan. Xơ gan do gan nhiễm mỡ tiến triển lại không có các biểu hiện triệu chứng lâm sàng trong nhiều năm, do vậy nhiều người bệnh không biết, không kiểm tra và theo dõi định kỳ.

Hiện, ung thư gan vẫn là bệnh ung thư đứng số 1 về tỷ lệ mắc và tử vong tại Việt Nam. Chi phí điều trị tốn kém do thuốc đắt đỏ, các loại thuốc mới kéo dài cuộc sống chưa lâu. Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng rõ rệt nhưng khi đến viện khám bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, sàng lọc trên đối tượng nguy cơ cao là chìa khóa giải quyết nguy cơ trở nặng, tử vong của bệnh lý ung thư gan, xơ gan.