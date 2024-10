Bệnh nhân ở Hải Phòng bị tăm tre xuyên thủng đại tràng

Hải Phòng - Bệnh viện Kiến An vừa phẫu thuật nội soi ổ bụng cho bệnh nhân bị tổn thương do nuốt phải tăm tre. Hình ảnh tăm tre cắm xuyên hồi tràng bệnh nhân ở Hải Phòng. Ảnh: Bệnh viện Kiến An Ngày 31.10, thông tin từ Bệnh viện Kiến An, Khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Kiến An tiếp nhận trường hợp bệnh nhân B.H.Đ (55 tuổi, trú xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) vào viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ quanh rốn và mạn sườn trái tăng dần, đau liên tục, không nôn, kèm theo sốt. Bệnh nhân được thăm khám, thực hiện cận lâm sàng. Kết quả siêu âm ổ bụng: Cạnh bờ ngoài đại tràng xuống có ổ dịch không đồng nhất kích thước 52x13 mm, trung tâm có hình cản âm hình que dài 33 mm, xung quanh ổ dịch thâm nhiễm mỡ rộng. Xác định đây là trường hợp cần can thiệp cấp cứu, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng. Quá trình nội soi thăm dò ổ bụng phát hiện dị vật dài khoảng 5 cm, 2 đầu nhọn đâm xuyên thủng hồi tràng. Các bác sĩ đã tiến hành gắp dị vật là tăm tre ra khỏi lòng ruột an toàn, khâu lỗ thủng hồi tràng, lau rửa và đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau 1 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục, hết sốt. Qua trường hợp hi hữu này, Bệnh viện Kiến An khuyến cáo người dân nên dùng chỉ nha khoa thay cho tăm tre (nếu dùng tăm tre thì không nên ngậm trong miệng, bỏ ngay sau khi sử dụng). Khi nuốt phải tăm hay bất cứ các dị vật nào khác, người dân nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.