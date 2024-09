Bệnh nhân mất tích 6 ngày được phát hiện tử vong trên ban công bệnh viện

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, ông H., 54 tuổi, bất ngờ bỏ đi không rõ tung tích. Người này vừa được phát hiện tử vong trên ban công bệnh viện, thi thể bắt đầu phân hủy. Khoảng 15h ngày 23/9, người dân phát hiện một thi thể trên ban công khu A của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tử thi nằm gần khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc. Phía dưới ban công là nơi có hàng trăm người bệnh, người nhà bệnh nhân qua lại mỗi ngày. Nhiều người nhà chăm sóc bệnh nhân tại tầng 1 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bắt đầu ngửi thấy mùi hôi cách đây 2 ngày. Khu vực ban công bị các dãy nhà phía sau che khuất nên khó phát hiện tử thi (Ảnh: Quốc Triều). Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều lực lượng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Tại hiện trường, công an phải huy động xe thang để tiếp cận tử thi. Công an xác định đây là tử thi nam giới đã bắt đầu phân hủy. Thông tin ban đầu, tử thi này là ông H., 54 tuổi, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông H. được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Ngày 18/9, ông H. bỏ đi khỏi phòng bệnh. Người nhà và lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có kết quả. Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ông H..