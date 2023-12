Bệnh của Celine Dion ngày càng trở nặng

Celine Dion, sinh năm 1968 tại Canada, gây chú ý với giọng hát nội lực và kỹ thuật điêu luyện. Những bài hát tạo nên tên tuổi của nữ nghệ sĩ là My Heart Will Go On, The Power Of Love, All By Myself, Because You Loved Me...

Theo Vietnamnet