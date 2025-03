Bên trong thao trường huấn luyện diễu binh, diễu hành cho đại lễ 30/4

Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân bắt đầu tập luyện với nhạc.

Khối nam sĩ quan Công an TPHCM tham gia tập luyện. Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước dự kiến quy tụ khoảng 35 khối của lực lượng vũ trang, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành tiếp sau sẽ do TPHCM đảm nhiệm với số lượng 11 khối.

Đáng chú ý, tham gia khối diễu binh có sự góp mặt của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Khối nam chiến sỹ cảnh sát cơ động.