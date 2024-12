Bên trong sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai

Chiều 13/12, hàng trăm khán giả may mắn được vào sân tham dự buổi tổng duyệt của concert Anh trai vượt ngàn chông gai. 8 màn LED dựng quanh sân khấu phục vụ khán giả. Dàn nghệ sĩ tranh thủ giao lưu cùng người hâm mộ. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối 14/12 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Chiều 13/12, mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn tất. 8 màn LED dựng quanh sân khấu phục vụ khán giả. Chương trình dự kiến đón hàng chục nghìn người tham dự. Chiều 13/12, hàng trăm khán giả may mắn được vào sân tham dự buổi tổng duyệt của các anh tài. Fan được xem tổng duyệt trong khoảng 4 tiếng, từ 16h đến 20h. Nhiều người tranh thủ thời gian này để lưu lại khoảnh khắc cùng thần tượng và xin chữ ký. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12 có ba nhóm vé bao gồm đứng, ngồi và VIP lounge, với 11 hạng vé tương ứng chi phí khác nhau. Giá thấp nhất là 800.000 đồng/vé. Cao nhất là 8 triệu đồng/vé. Anh tài BB Trần tổng duyệt tiết mục cùng ca sĩ Ngô Kiến Huy. Ca sĩ Đăng Khôi ký tặng người hâm mộ. Chia sẻ với Tiền Phong về concert lần này, ca sĩ Đăng Khôi nói anh xúc động vì được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Các nghệ sĩ trong hậu trường. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12 có 31 anh tài tham gia. Khu vé XVIP được bố trí vách ngăn, đệm ngồi và bàn kính. Đây là hạng vé đắt nhất, được bán hết nhanh nhất. Một số khán giả may mắn được vào sân. Nhiều người quen nhau qua mạng xã hội rồi đặt chung xe tới địa điểm tổ chức concert để tiết kiệm chi phí. Các nghệ sĩ tập luyện ở hậu trường. Ca sĩ Bằng Kiều, Phạm Khánh Hưng nhắc nhở khán giả chuẩn bị giữ ấm trong chương trình sắp tới. Ca sĩ Trương Thế Vinh gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ, nhanh tay mua vé. "Anh em chúng tôi háo hức từng ngày tập luyện. Ngày đó, các anh tài sẽ làm sân khấu ấm lên, mọi người yên tâm nhé!”, ca sĩ Trương Thế Vinh nhắn nhủ. Sân khấu hoành tráng của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong thời gian diễn ra concert, ban tổ chức chuẩn bị cho khán giả nước uống, đồ ăn, miếng dán giữ nhiệt và đèn cổ vũ. Chương trình trải nghiệm, giao lưu với một số nghệ sĩ bắt đầu từ 7h sáng 14/12. Thời gian check-in là 14h-17h30. Theo Tiền Phong