Bên trong hôn lễ xa hoa của Jennifer Lopez và Ben Affleck

Theo giọng ca On The Floor, cô gần như trút bỏ mọi gánh nặng, tổn thương trong quá khứ khi quyết định kết hôn với hôn phu cũ Ben Affleck. Trong tiệc cưới, cô dâu chia sẻ câu trích dẫn từ bộ phim Live By Night của Ben Affleck: "Đây là thiên đường. Ngay tại đây. Chúng tôi đang ở trong đó".

Trước buổi lễ, Lopez cho biết trời đổ mưa và mọi người đều lo lắng hôn lễ diễn ra không suôn sẻ. Nhưng với J.Lo, cô không bao giờ lo ngại điều đó. "Cả tuần nay, tôi thấy sự êm đềm bao quanh. Vào lúc 6h45, thứ bảy ngày 20/8, mặt trời chiếu tia sáng như những viên kim cương nhỏ xuyên qua dòng sông phía sau nơi đặt bàn thờ tạm trong sân sau nhà tôi", cô chia sẻ.