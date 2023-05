Ben Affleck và Jennifer Lopez lại căng thẳng: Liên tục dấu hiệu rạn nứt

Ben Affleck và Jennifer Lopez đối thoại căng thẳng khi ngồi trong xe hơi (Ảnh: Daily Mail).

Cặp đôi ngôi sao Hollywood - Ben Affleck (50 tuổi) và Jennifer Lopez (53 tuổi) mới cưới chưa được một năm, nhưng thời gian gần đây, hai người liên tục để lộ dấu hiệu căng thẳng. Mới đây nhất, thợ săn ảnh lại bắt gặp cảnh Ben Affleck và Jennifer Lopez đối thoại căng thẳng khi hai người cùng ngồi trong xe hơi.

Trong quá trình đối thoại, dường như Ben Affleck không giữ nổi bình tĩnh và liên tục dùng các động tác tay để "bổ trợ" mạnh mẽ hơn cho những điều mà anh muốn nói.

Jennifer Lopez có vẻ bình tĩnh hơn, cô không nói nhiều và không sử dụng động tác tay một cách mất kiểm soát, nhưng biểu cảm ánh mắt và gương mặt của Jennifer Lopez khá... dữ dội.

Đây là dấu hiệu mới nhất trong loạt dấu hiệu cho thấy Ben Affleck và Jennifer Lopez có lẽ đang phải trải qua những vấn đề thử thách khó khăn trong hôn nhân.

Dù là hai ngôi sao nổi tiếng và giàu có, dù đều đã từng đi qua hôn nhân đổ vỡ và có nhiều trải nghiệm tình trường, nhưng khi bước vào cuộc hôn nhân mới ở tuổi ngũ tuần, có thể cặp đôi đình đám này cũng đang gặp phải những vấn đề khó khăn.

Ben Affleck và Jennifer Lopez lại căng thẳng: Liên tục lộ dấu hiệu "toang"? (Video: Daily Mail).

Thời gian gần đây, những khoảnh khắc cho thấy Ben Affleck và Jennifer Lopez căng thẳng với nhau liên tục được ghi lại và đem ra phân tích trên các tờ tin tức showbiz Mỹ.