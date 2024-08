Ben Affleck và Jennifer Lopez hoàn tất thủ tục ly hôn

Đại diện của Affleck và Lopez không bình luận gì về thông tin trên.



Nhà mới của Ben Affleck được mô tả là dành cho người độc thân. Ảnh: TheImageDirect.com.

Ben Affleck và Jennifer Lopez trải qua một mùa hè xa nhau. Jennifer chủ yếu sống ở bờ biển phía đông, trong khi Ben vẫn ở Los Angeles. Họ thậm chí còn tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 2 vào 16/7 tại các thành phố khác nhau.

Trước đó, nguồn tin của Daily Mail cho biết hai người thống nhất xa nhau một thời gian để xác định lại tình cảm. Họ muốn nỗ lực một lần cuối để cứu vãn cuộc hôn nhân bên bờ vực. Với hy vọng khơi gợi lại tình yêu thuở ban đầu, đôi vợ chồng chọn cách viết thư cho nhau. Đây là điều mà họ đã làm hơn 20 năm trước và chúng giúp cặp đôi nối lại tình xưa vào năm 2021.

Trong bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told (2024), Lopez chia sẻ nhiều bức thư tình từ người chồng kém 3 tuổi trong thời gian yêu nhau hơn 20 năm trước. Tài tử Gone Girl tiết lộ vẫn giữ nguyên thư từ trao đổi với Lopez trong suốt 13 năm chung sống với Jennifer Garner. Sau đó, anh gom những lá thư và email đó thành một cuốn sách để tặng giọng ca On The Floor khi họ tái hợp vào năm 2021.