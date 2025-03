Bella Vũ Huyền Diệu làm giám khảo ‘Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023'

Bùi Đình Hoài Sa - Á quân The Tiffany Vietnam (Chinh phục hoàn mỹ) dịu dàng với đầm lệch vai màu pastel của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Diện váy đen lấp lánh với chi tiết cut out giữa thân do NTK Nguyễn Minh Tuấn sáng tạo, Lâm Thu Hồng - The Miss Globe Vietnam 2022 khoe khéo vòng eo con kiến gợi cảm.