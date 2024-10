'Bé Xuân Nghi' tuổi 30: Mặc gợi cảm, diện mạo thay đổi sau nhiều năm

Trái ngược với hình ảnh "sao nhí" dễ thương trước đây, Xuân Nghi có sự trưởng thành về diện mạo lẫn phong cách thời trang khi bước sang tuổi 30. Theo gia đình sang Mỹ sống và lập nghiệp từ năm 16 tuổi, "bé Xuân Nghi" đã tạm ngừng sự nghiệp ca hát trong sự tiếc nuối của nhiều người. Sau 14 năm vắng bóng, gần đây, Xuân Nghi gây chú ý khi được công bố là một trong 30 "chị đẹp" tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió". Sự thay đổi về nhan sắc cùng phong cách ăn mặc của Xuân Nghi ở tuổi 30 cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường đăng tải hình ảnh về cuộc sống hằng ngày ở trời Tây và nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Trong các hoạt động đời thường, Xuân Nghi ưu tiên những trang phục thoải mái mà vẫn thể hiện được nét gợi cảm. Nữ ca sĩ có niềm yêu thích đặc biệt với những mẫu váy ngắn. Trong ảnh, "bé Xuân Nghi" áp dụng phong cách phối đồ all-white (toàn màu trắng) khi mặc chân váy ngắn và áo cổ lọ cùng màu, đơn giản nhưng vẫn toát lên sự thanh lịch. Dưới cái nắng rực rỡ, Xuân Nghi nổi bật với chân váy chữ A xếp ly cạp cao, cùng áo corset đen, sự kết hợp vừa cá tính vừa năng động. Để tổng thể trở nên thời thượng, nữ ca sĩ mang túi xách da và trang sức vàng. Khi đi uống cà phê cùng bạn bè, nữ ca sĩ phối chân váy ngắn cùng áo phông trắng. Tổng thể sẽ trở nên đơn điệu nếu thiếu đi chiếc áo khoác da và túi xách cỡ trung. Chân váy chữ A và áo tank top là lựa chọn của Xuân Nghi khi đi chơi pickleball, môn thể thao được yêu thích thời gian qua. Nữ ca sĩ kết hợp thêm băng đô màu đen và giày thể thao màu trắng, thể hiện phong cách sporty chic (thể thao mà vẫn thanh lịch, sang trọng). Khi xuống phố, Xuân Nghi diện chân váy xếp ly, áo thun trắng kết hợp áo blazer màu be khoác ngoài. Đôi boots cổ cao cùng chiếc túi từ nhà mốt Louis Vuitton là điểm nhấn cho trang phục. Với mẫu váy jeans dài tới mắt cá chân, Xuân Nghi phối với áo tank top đen. Để hoàn thiện bộ trang phục, cô điểm xuyết thêm khăn quàng cổ bản nhỏ, giày platform (giày cao gót đế bục) và túi xách cùng màu. Chân váy dài dệt kim được Xuân Nghi kết hợp hiệu quả cùng áo croptop và giày cao gót. Chiếc túi đen đi kèm là món phụ kiện quen thuộc của nữ ca sĩ. "Lên đồ" đi chơi buổi tối, Xuân Nghi chọn phong cách gợi cảm với áo corset khoét sâu ngực, tôn vòng 1. Thay vì lựa chọn chân váy, nữ ca sĩ phối với quần jeans, mang đến sự thoải mái và năng động. Có thể thấy, Xuân Nghi khá ưa chuộng quần jeans. Lần này, cô phối với áo trễ vai, khéo léo khoe bờ vai quyến rũ. Túi đeo chéo, tóc búi gọn gàng, khuyên tai to bản, tạo nên một tổng thể đơn giản mà vẫn cuốn hút. Chiếc váy hai dây lụa mềm mại, làm nổi bật vẻ dịu dàng và sự quyến rũ của nữ ca sĩ ở tuổi 30. So với thời còn là "sao nhí", Xuân Nghi được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong cách thời trang hiện đại. Chia sẻ về sự trở lại trong "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024", Xuân Nghi nói: "Ngọn lửa nghề trong tôi như được cháy lại một lần nữa khi tham gia "Chị đẹp đạp gió". Tôi luôn trong tâm thế thoải mái và tận hưởng từng phút giây trên sân khấu, không xem đây là cơ hội cuối cùng để mình quay trở lại với vai trò ca sĩ". Ảnh:Instagram nhân vật.