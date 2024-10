'Bé' Xuân Nghi lột xác bất ngờ, 14 năm rời hào quang sang Mỹ thế nào?

Khác với hình ảnh bầu bĩnh, mái tóc tết ngày xưa, bé Xuân Nghi có sự trưởng thành với ngoại hình, phong cách gợi cảm, cá tính. Trong tập 1 Chị đẹp đạp gió 2024, ''bé'' Xuân Nghi gây bất ngờ với màn xuất hiện. Cô diện váy trắng điệu đà, gợi cảm, nhuộm tóc bạch kim cá tính.

''Bé'' Xuân Nghi gây bất ngờ với hình ảnh mới trong chương trình ''Chị đẹp đạp gió''. Trong ký ức của nhiều khán giả, Xuân Nghi được biết đến như một ca sĩ nhí tiềm năng với giọng hát trong trẻo cùng gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tết. Thế nên sự xuất hiện của nữ ca sĩ tại Chị đẹp đạp gió khiến nhiều người, trong đó có các chị đẹp bất ngờ. Nữ ca sĩ trưởng thành với ngoại hình, phong cách hoàn toàn thay đổi. Xuân Nghi được đánh giá là một trong những nhân tố bùng nổ tại Chị đẹp đạp gió. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô tham gia sau khi trở về từ Mỹ. Nói về lần trở lại này, Xuân Nghi cho biết chính mình được "đốt lại ngọn lửa nghề". “Với lần trở lại này, tôi mang tâm thế nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi không xem đây là cơ hội cuối cùng để mình quay trở lại sân khấu âm nhạc với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam và tham gia vào quá trình chuẩn bị cho chương trình, trong tôi cháy lại "ngọn lửa nghề" và đặt quyết tâm lớn hơn cho hành trình này", cô nói.

Xuân Nghi trưởng thành với ngoại hình, phong cách hoàn toàn thay đổi. Cô cũng chia sẻ lý do thứ hai tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 là vì gia đình, bạn bè của mình: "Tôi có cảm giác là ba mẹ, chị hai, bạn bè đều rất muốn và hạnh phúc khi nhìn thấy tôi sống với đam mê và làm điều mà mình muốn. Cho nên tôi muốn mọi người sẽ tự hào về tôi, cũng như mong muốn sẽ đem đến niềm hạnh phúc cho ba mẹ, gia đình, người thân". Xuân Nghi nói vui rằng việc tham gia Chị đẹp đạp gió 2024 nhắc khán giả rằng cô đã 30 tuổi và được gọi bằng danh xưng “chị đẹp” bên cạnh thương hiệu “Bé Xuân Nghi” đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cô muốn được mọi người nhìn nhận mình là "chị đẹp Xuân Nghi", không còn là cô bé năm nào. "Hình ảnh bé Xuân Nghi đến nay vẫn còn được nhiều khán giả nhớ đến. Đó là điều may mắn nhưng cũng là áp lực với tôi", Xuân Nghi bộc bạch. Sang Mỹ để thoát khỏi cái bóng ''bé'' Xuân Nghi Xuân Nghi sinh năm 1994, từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mới 5 tuổi, cô bé đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự yêu mến của các bé và phụ huynh. Thời điểm đó, Xuân Nghi là gương mặt ca sĩ - diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn. Xuân Nghi ra mắt album đầu tay khi tròn 9 tuổi. Từ năm 2005 đến 2008, cô phát hành 4 album cá nhân.

"Hình ảnh bé Xuân Nghi đến nay vẫn còn được nhiều khán giả nhớ đến. Đó là điều may mắn nhưng cũng là áp lực với tôi", Xuân Nghi nói. Cô cũng đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc dành cho thiếu nhi, như: giải đặc biệt Tiếng hát Mùa xuân, giải 3 Tiếng hát tuổi thơ, giải Nhất Liên hoan tiếng hát Thiếu nhi và giải 2 Tiếng hát măng non truyền hình... Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa ngũ sắc, Lối rẽ, Sơn ca không hát... Tuy nhiên, năm 16 tuổi, Xuân Nghi quyết định tạm ngừng sự nghiệp và du học ở Mỹ khi sự nghiệp vẫn đang phát triển. Chia sẻ về quyết định này, cô từng nói: “Qua đây, mục đích của tôi là đi học, trau dồi thêm để ổn định sự nghiệp. Mấy năm đầu tiên qua Mỹ giống như là phim vậy, tôi được đi học văn hóa, học nhạc, chơi ban nhạc và đi diễn khắp nơi. Không ai biết tôi là ai, giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Ra đường muốn làm gì làm, không cần phải trang điểm hay mặc đẹp, tôi rất thích điều đó!". Trước đó, khi nói về lý do sang Mỹ, Xuân Nghi khẳng định: “Tôi thích cái tên bé Xuân Nghi. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ ám tôi và tôi không có cơ hội phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”. Khi sang Mỹ, nữ ca sĩ học tại Orange county school of the arts (OCHSA, thuộc Top 3 các học viện nghệ thuật ở California). Năm 2015 cô theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California. 14 năm trôi qua, hiện tại Xuân Nghi đã 30 tuổi. Khác hoàn toàn với hình ảnh ca sĩ nhí hồn nhiên năm nào, giờ đây cô đã là một mỹ nhân trưởng thành, sở hữu đường cong và nhan sắc chẳng thua kém ai. Mặc dù vậy, con đường với nghệ thuật của Xuân Nghi lại gặp khá nhiều trở ngại. Xuân Nghi chia sẻ, công việc đầu tiên của cô tại xứ cờ hoa hồi học cấp 3 là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... Gia đình đã "buông tay" dần để cô sống tự lập, kiếm tiền theo đuổi đam mê của mình. Cô tập trung kinh doanh trong ngành nhạc, với công việc sản xuất âm nhạc, rèn luyện các năng khiếu âm nhạc... thay vì xuất hiện trong vai trò ca sĩ. Cùng với đó, Xuân Nghi cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng. Năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để thử sức và phát hành được một bài hát. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc trong nước đã thay đổi khiến cô gặp nhiều khó khăn để làm quen. Sự trở lại này không thể giúp cô lấy lại hào quang ngày xưa, khi khán giả chỉ nhớ về hình ảnh của bé Xuân Nghi năm nào. Dẫu vậy, nữ ca sĩ chưa bao giờ nản lòng mà tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu khán giả Việt Nam hơn. Năm 2019, tên tuổi cô được biết đến trong làng indie Việt với 2 single Summer Night và Không thể hết buồn. Sau đó 1 năm, cô cho ra mắt single umakeme. Cả ba single này của Xuân Nghi đều có mặt trên các bảng xếp hạng của Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam của cô lại nhận được đánh giá tích cực trong giới chuyên môn, nhiều người trong nghề cũng nhìn nhận cô với ánh mắt khác. Hạnh phúc bên bạn trai "thanh mai trúc mã" Về đời tư, Xuân Nghi từng có mối tình 8 năm với chàng trai tên Kenny, kém cô một tuổi. Cả hai quen nhau thời đại học, có chung sở thích âm nhạc. Kenny dù làm kinh doanh nhưng hết lòng hỗ trợ Xuân Nghi các công việc sáng tạo ý tưởng, đạo diễn. Ngoài ra, ca sĩ cũng trân quý bạn trai cũ vì anh là người tình cảm, biết quan tâm gia đình. Sau khi chia tay, nữ ca sĩ cho biết cả hai đều có cuộc sống mới. "Cuộc tình cũ kéo dài 8 năm cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học quý. Tôi biết cách cân bằng cảm xúc, yêu bản thân và giữ gìn mối quan hệ hiện tại", cô nói. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên bạn trai là "thanh mai trúc mã". Cô cho biết bạn trai là kỹ sư, bằng tuổi cô, hiện sống ở Mỹ. "Chúng tôi quen biết từ nhỏ nhưng ít dịp tiếp xúc. Trong một lần cùng về Việt Nam cách đây hai năm, cả hai gặp lại và dần nảy sinh tình cảm", Xuân Nghi chia sẻ.

Xuân Nghi hiện tại đang hạnh phúc bên bạn trai là ''thanh mai trúc mã''. Nữ ca sĩ bày tỏ biết ơn khi bạn trai không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nhưng tỏ ra thấu hiểu, luôn ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Gia đình hai bên thân thiết nên vun vén cho chuyện tình của cặp đôi. Cả hai ngày càng gắn bó và đã tính chuyện lâu dài. Cô chia sẻ mình là đam mê công việc nhưng coi trọng gia đình. Khi tình yêu chín muồi, cô muốn lập gia đình và cố gắng cùng lúc xây dựng sự nghiệp riêng lẫn tổ ấm nhỏ. Theo VTC News