Bé trai bán vé số bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Bình Dương

Bé trai đi bán vé số không may bị lọt xuống cống thoát nước ở Bình Dương khi trời mưa và may mắn được lực lượng chức năng cứu sống. Ngày 14/9, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã giải cứu thành công một bé trai bán vé số bị nước cuốn xuống cống thoát nước tại khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng. Khoảng 16h ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Bình Dương (PC07) nhận được tin báo về vụ việc một nạn nhân bị nước cuốn trôi xuống cống thoát nước. Miệng cống được rào lại sau khi xảy ra sự cố (Ảnh: Công an huyện Dầu Tiếng). Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Dầu Tiếng đã nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an và quân sự thị trấn Dầu Tiếng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng 10 phút, lực lượng chức năng đã cứu sống được nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Trong cùng ngày, lúc 20h, một phụ nữ lái ô tô bán tải qua đoạn nước ngập, chảy xiết trên đường Suối Sệp, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, đã bị nước cuốn trôi. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Dĩ An đã điều động xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí xe bị cuốn trôi khoảng 200m. Chiếc ô tô cũng lật xuống mương nước và trôi đi khoảng 20m.