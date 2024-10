Bé trai 7 tuổi ở Làng Nủ xuất viện

Cậu bé 7 tuổi được tìm thấy sau trận lũ quét, sạt lở đất ở Làng Nủ (Lào Cai) đã ổn định sức khỏe và tinh thần, được xuất viện trở về làng. Ngày 12/10, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, cho biết bé trai đã đi lại được nhờ dụng cụ hỗ trợ. Tinh thần bé cũng ổn hơn rất nhiều. Được xuất viện nhưng chân còn yếu nên bé ngồi xe lăn, vẫy tay, tươi cười chào tạm biệt các y bác sĩ đã chăm sóc cậu suốt một tháng qua. Bé trai tập đi trước khi xuất viện. (Ảnh: BVCC) Những ngày nằm viện, cậu bé 7 tuổi của Làng Nủ kiên trì điều trị. Bé chịu khó tập đi và rất vui mỗi khi được anh trai đến thăm, mọi người quan tâm, chăm sóc. Bệnh nhi phải trải qua những ngày đầy khó khăn khi chiến đấu với cơn đau, chấn thương nghiêm trọng do sau trận vụ lũ quét thôn Làng Nủ hôm 10/9. Bố mẹ bé đều mất sau trận lũ quét. Cậu bé được người dân tìm thấy lẫn trong bùn nước cách làng 500 m, đưa vào viện cấp cứu. Anh trai học nội trú tại trường nên thoát nạn, hiện là người thân còn lại duy nhất của bé. Lũ quét khiến bé chấn thương bụng, gan, thận, gãy xương đùi. Vết thương hở sọ là nặng nhất nên bé được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Các bác sĩ đã phẫu thuật để che phủ vết thương hở sọ, che phủ được da đầu. Bé trai là một trong 4 người Làng Nủ được chuyển xuống Hà Nội điều trị sau trận lũ quét, trong đó 2 người đã tử vong. Nam bệnh nhân 31 tuổi qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai do suy đa tạng sau 4 ngày điều trị; bệnh nhân nam 28 tuổi tử vong sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Còn bé gái 11 tuổi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai hiện cải thiện sức khỏe. Làng Nủ ở Lào Cai chịu nhiều thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất sau bão Yagi đầu tháng 9. Đến nay, thảm họa này đã khiến 54 người chết, 13 người mất tích, 14 người bị thương trong cơn lũ quét. Link: https://lifestyle.znews.vn/be-trai-7-tuoi-o-lang-nu-xuat-vien-post1503815.html (Nguồn: ZNews)