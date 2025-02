Bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khe thoát hiểm ở Bình Dương

Ngày 19/2, Công an TP Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khu dân cư Việt Sing.

Khe thoát hiểm - nơi người phụ nữ sinh sống (Ảnh: Xuân Đoàn).