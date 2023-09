Bé gái đạp xe đi lạc hơn 50km từ Thanh Hóa đến Ninh Bình

Ngày 2/9, Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, Công an xã Đồng Hướng vừa bàn giao cháu N.N.Q. cho bố mẹ ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Hình ảnh cháu Q. đi lạc được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Công an xã Đồng Hướng).