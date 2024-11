Bé gái 5 tuổi bị 2 con chó béc-giê của gia đình cắn tử vong

Chiều 21/11, UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) thông báo, một bé gái 5 tuổi bị 2 con chó béc-giê của gia đình tấn công đã tử vong. Clip ghi lại sự việc bé gái đang đi bộ trên đường bất ngờ bị 2 con chó lao vào tấn công gây xôn xao mạng xã hội ngày 21/11. Bé gái 5 tuổi tử vong do bị 2 con chó cắn, tấn công trong đêm 20/11 (Ảnh cắt từ clip: Hoàng Trần). Theo UBND xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), sự việc xảy ra đêm 20/11 tại gia đình cháu P.D.M, 5 tuổi, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Sơn. Khi đi bộ quanh nhà, cháu M. bị 2 con chó của gia đình (xổng chuồng) lao vào cắn. Lúc đó, bố mẹ cháu M. đều vắng nhà. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đưa cháu M. tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong. Công an huyện Vĩnh Tường đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.