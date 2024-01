Bê bối của Hoa hậu Mỹ

Dani tiết lộ sau khi Laylah Rose tiếp quản Miss USA đã làm lại hợp đồng với các đối tác cấp bang. Tuy nhiên mâu thuẫn đã xảy ra vì Laylah Rose điều chỉnh lại các điều khoản để mình được hưởng lợi nhiều hơn. Vì vậy, một số giám đốc cấp bang đã quyết định từ bỏ bản quyền tổ chức.

Giám đốc của các bang Alaska và Arizona đã từ chức. Bà Melissa Lynn - giám đốc của bốn bang Michigan, Ohio, Kentucky và Pennsylvania cũng từ chức sau nhiều năm gắn bó với tổ chức Miss USA khiến nhiều người bất ngờ.

Dani Walker cho rằng với những bất cập như hiện tại, khả năng Miss USA 2024 không tổ chức và nhiều người đang nghĩ đến việc Mỹ sẽ cử một á hậu đi thi Miss Universe 2024.

Bê bối mua giải, quấy rối tình dục

Gần đây, bộ phim tài liệu How to fix a pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 cũng phơi bày những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ khiến công chúng bị sốc.

Những khuất tất về việc điều hành cuộc thi Hoa hậu Mỹ của Crystle Stewart đã được phơi bày trong bộ phim.

Qua bộ phim này, công chúng biết rằng Miss Academy - học viện đào tạo hoa hậu do Crystle Stewart lập ra là nhà tài trợ của Miss USA 2022, đồng thời cũng nhận đào tạo cho các thí sinh. Các giám đốc cuộc thi cấp bang của Miss USA cho biết họ bị gây áp lực phải mở chi nhánh của Miss Academy ở bang của mình, hoặc phải gửi thí sinh mạnh đến đào tạo ở trung tâm này.



Lần đầu trong lịch sử 71 năm tổ chức, Hoa hậu Mỹ 2024 đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ.